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Мобилизация женщин: какие изменения предусмотрены в законопроекте 10449

Мобилизация женщин: какие изменения предусмотрены в законопроекте 10449
Фото: Генштаб ВСУ

В правительственном законопроекте по мобилизации, воинскому учету и прохождению военной службы украинские женщины могут служить в армии только при условии добровольного согласия.

Соответствующий проект закона №10449 обнародован 30 января на сайте Верховной Рады, а 7 февраля принят в первом чтении.

Мобилизация женщин в обновленном законопроекте 10449

В документе отмечается, что женщины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, и имеющие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

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В 12-м пункте правительственного законопроекта отмечается, что женщин, состоящих на воинском учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

В предыдущей редакции в 12 пункте не было формулировки “в добровольном порядке”.

Там отмечалось, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Мобилизация женщин в Украине — что предусматривает законопроект 10449

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А еще в правительственном законопроекте отмечается, что в мирное время — когда нет режима военного положения — женщин могут принять на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

В документе отмечается, что женщины, которые имеют специальность родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, согласно утвержденному перечню Минобороны, и которые пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья и возрасту, … берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Сейчас по закону обязательному воинскому учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Заметим, что учет — это не призыв на службу.

Служба женщин в армии — исключительно добровольная.

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В правительственной версии законопроекта №10449 о мобилизации предлагается отправлять повестки в электронный кабинет призывника.

Что предусматривает законопроект о мобилизации для мужчин, которые хотят выехать за границу.

військові, Жінка-солдат, Мобилизация, українські військові
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