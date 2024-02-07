Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина ответит страна-агрессору России за каждую запущенную ракету и каждый ударный дрон-камикадзе Shahed, которыми оккупанты пытаются обстрелять мирные города.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 714 суток полномасштабной войны России против Украины.

— В Киеве еще до вечера продолжался разбор завалов после российского удара. Жилой дом. Десятки пострадавших, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Николаев, Харьков, Львовская область, Днепропетровская, Хмельницкая, Киевская, Херсонская области — в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения, — подчеркнул глава государства.

Сейчас смотрят

Задача Украины

Президент объяснил, что задача Украины в этом году заключается в том, чтобы не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери.

— В частности, это касается замороженных российских активов — государства-террориста и лиц, которые с ним связаны. Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо — отвечать террористу. И справедливо заставить террориста платить за то, что он делает. Мы максимально энергично работаем с партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее, — подчеркнул президент.

Читайте также
Ракетный обстрел Украины 7 февраля: пожары в Киеве, прилеты по Николаеву, Харькову и Дрогобычу
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины

Встреча с главой дипломатии ЕС

Владимир Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, они говорили о конфискации российских активов — это нужное и сильное решение, которое доказывает общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу.

— Конечно, я проинформировал об актуальной ситуации на поле боя, наших потребностях. Мы говорили о европейском решении по 1 млн снарядов для артиллерии. Я благодарен за все усилия, чтобы реализовать это решение и чтобы дать нашим парням на передовой больше возможностей. Боррель пообещал, что договоренности будут реализованы, — сказал президент.

Читайте также
Это правда ошеломительно: Боррель оценил украинское производство для Армии дронов
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины

Европейский фонд мира

Также сегодня они говорили и о ключевых вопросах безопасности отношений Украины и Европейского Союза. Зеленский ожидает, что создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира будет максимально эффективным.

Shahed, атака дронами, Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракетные удары России, ракетний удар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
Вибухи в Україні, обстріл військ РФ
Думали, что к ним едет ТЦК: в Космаче Ивано-Франковской области толпа избила ребенка и двух женщин
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
В Сенате США провалили голосование за пакет, включающий помощь Украине и Израилю
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Видео
Экономика
Стало известно, когда Украина получит первый транш в рамках программы на €50 млрд от ЕС

Украина рассчитывает получить первые средства от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на €50 млрд уже в марте 2024 года.

Вадим Карпьяк, Юлия Захарченко
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии
володимир путін
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь