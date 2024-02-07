Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины

Украина ответит страна-агрессору России за каждую запущенную ракету и каждый ударный дрон-камикадзе Shahed, которыми оккупанты пытаются обстрелять мирные города.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 714 суток полномасштабной войны России против Украины.

— В Киеве еще до вечера продолжался разбор завалов после российского удара. Жилой дом. Десятки пострадавших, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Николаев, Харьков, Львовская область, Днепропетровская, Хмельницкая, Киевская, Херсонская области — в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения, — подчеркнул глава государства.

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Задача Украины

Президент объяснил, что задача Украины в этом году заключается в том, чтобы не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери.

— В частности, это касается замороженных российских активов — государства-террориста и лиц, которые с ним связаны. Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо — отвечать террористу. И справедливо заставить террориста платить за то, что он делает. Мы максимально энергично работаем с партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее, — подчеркнул президент.

Встреча с главой дипломатии ЕС

Владимир Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, они говорили о конфискации российских активов — это нужное и сильное решение, которое доказывает общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу.

— Конечно, я проинформировал об актуальной ситуации на поле боя, наших потребностях. Мы говорили о европейском решении по 1 млн снарядов для артиллерии. Я благодарен за все усилия, чтобы реализовать это решение и чтобы дать нашим парням на передовой больше возможностей. Боррель пообещал, что договоренности будут реализованы, — сказал президент.

Европейский фонд мира

Также сегодня они говорили и о ключевых вопросах безопасности отношений Украины и Европейского Союза. Зеленский ожидает, что создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира будет максимально эффективным.

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