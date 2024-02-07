Раздувать ситуацию — вредно: Данилов о возможной отставке Залужного

Разговоры об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного вредят интересам государства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии журналистам.

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Возможная отставка Залужного

На вопрос о вероятной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Данилов заявил, что раздувать ситуацию без нормативно-правовых документов — опасно и вредно.

— Когда будут приняты те или иные решения, то потом мы можем с вами об этом уже говорить как свершившийся факт. А когда вас начинают каждый день, уже полтора года, снимать с должности или делать какую-то замену, то, поверьте, это вредит интересам государства. Будет нормативно-правовой акт — будем об этом с вами говорить, — подчеркнул секретарь СНБО.

Недавно появились слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако позже спикер президента Украины Сергей Никифоров опроверг эту информацию, заявив, что Залужный не уволен с должности.

Сам президент Владимир Зеленский недавно отметил, что Украине однозначно нужна перезагрузка и новое начало, комментируя слухи об отставке Залужного. Он утверждает, что имеет в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны.

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