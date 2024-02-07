С какого возраста мобилизация в Украине: минимальный призывной возраст

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Во время военного положения, согласно закону Украины, военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине в 2024 году и могут ли сейчас призвать мужчин в возрасте до 27 лет — читайте в материале Фактов ICTV.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине

Проект Закона №10378 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы предлагает уменьшить призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет. Однако, на сейчас этот законопроект был отозван и отправлен на доработку.

Сейчас смотрят

Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году.

По словам адвоката, общая мобилизация в Украине происходит для мужчин от 18 до 60 лет (для высшего командования до 65 лет).

При этом:

На военную службу могут призывать мужчин от 18 до 27 лет. То есть, мобилизовать до 27 лет могут мужчин, которые имеют статус военнообязанного.

Военнообязанные мужчины — это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период.

Украинцев, не достигших 27 лет, не служивших в армии и не имеющих статус призывника, мобилизовать не могут. В этом случае раньше 27 лет призыв происходит только с их согласия.

То есть, по словам адвоката, если мужчина не военнообязанный, не служил в армии, мобилизовать его на военную службу могут с 27 лет.

Военнообязанных мужчин могут мобилизовать с 18 лет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.