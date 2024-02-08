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Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Харькове суд отправил в тюрьму на пожизненное экс-полицейского: сдавал локации ВСУ брату из ФСБ

В Харькове суд отправил в тюрьму на пожизненное экс-полицейского: сдавал локации ВСУ брату из ФСБ
Фото: Офис генпрокурора

Дзержинский районный суд Харькова приговорил к пожизненному заключению бывшего майора Нацполиции, который сдавал спецслужбам России позиции Сил обороны и других государственных силовых структур Украины в регионе.

В ходе следствия удалось установить, что по части мест, которые предатель передал ФСБ через мессенджер Telegram, оккупанты нанесли ракетные удары или же их обстреляли из артиллерии.

Завербовали его в самом начале полномасштабного вторжения в 2022 году, а задержали по подозрению злоумышленника в мае того же года.

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Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Мотивы предателя

Как удалось выяснить в ходе следственных мероприятий, у задержанного в России живет двоюродный брат, который состоит или ранее состоял на службе в ФСБ.

24 февраля 2022 года россиянин позвонил кузену в Харькове и заверил, что тому “стоит подождать 2-3 дня”, а воевать с оккупационными войсками не стоит.

На суде подозреваемый свою вину не признал и всячески возражал на предъявленные обвинения. Он категорически утверждал, что не сдавал врагу координаты расположения ВСУ и своих коллег из правоохранительных органов.

Как удалось доказать вину предателя

Через программу “Cellebrite” было установлено, что на мобильном телефоне подозреваемого были сохранены графические изображения, в том числе фотографии военной техники ВСУ, блокпостов, мест расположения подразделений силовых структур региона, мест скопления военнослужащих и военной техники ВСУ, геопозиции на карте с отметками и координатами.

Согласно имеющимся метаданным, вышеуказанные изображения были сохранены в памяти телефона в период после 24 февраля 2022 года и передавались через Telegram российскому родственнику.

Тот, в свою очередь, действительно проходил службу в десантных войсках ВС РФ, ОМОНе и впоследствии в СОБРе, участвовал в боевых действиях в Чечне и на территории республики Ингушетия, а сейчас занимает должность в Управлении ФСБ РФ по Белгородской области в звании полковника.

Примечательно, что за эти сведения подсудимый получал вознаграждение в виде денежных средств, а также совершались попытки вывезти его на территорию РФ — видимо, к своим кураторам.

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В Харькове суд отправил в тюрьму на пожизненное экс-полицейского: сдавал локации ВСУ брату из ФСБ

Державна зрада, Нацполиция, ФСБ, Харьков
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