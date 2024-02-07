Впервые в истории. Украинский робот, управляемый с воздуха, уничтожил вражеские позиции
Украинским операторам беспилотного авиационного комплекса впервые удалось уничтожить военных РФ наземным дроном, которым управляли с воздуха.
Об этом сообщает Армия дронов.
Указано, что отряд Кара небесная запускает БПЛА для нахождения цели, после чего в бой вступают наземные дроны с пулеметными турелями для поражения цели.
— Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БПАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава России, — рассказал командир экипажа дронов Андрей Отченаш.
По его словам, такого в истории военного дела никогда не было.
Ранее издание ICNA рассказало, за сколько Россия покупает дроны Shahed-136 у Ирана.
Фото: Армия дронов