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Украина
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Впервые в истории. Украинский робот, управляемый с воздуха, уничтожил вражеские позиции

Впервые в истории. Украинский робот, управляемый с воздуха, уничтожил вражеские позиции

Украинским операторам беспилотного авиационного комплекса впервые удалось уничтожить военных РФ наземным дроном, которым управляли с воздуха.

Об этом сообщает Армия дронов.

Указано, что отряд Кара небесная запускает БПЛА для нахождения цели, после чего в бой вступают наземные дроны с пулеметными турелями для поражения цели.

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— Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БПАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава России, — рассказал командир экипажа дронов Андрей Отченаш.

По его словам, такого в истории военного дела никогда не было.

Ранее издание ICNA рассказало, за сколько Россия покупает дроны Shahed-136 у Ирана.

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Впервые в истории. Украинский робот, управляемый с воздуха, уничтожил вражеские позиции

Фото: Армия дронов

Война в Украине, Дрони
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