За РЭБ будущее: Игнат говорит, что качество российских ракет все хуже и хуже

Украина с начала войны использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против ракет и дронов, а сейчас наращивает масштабы производства и постановки на вооружение такой техники.

Об этом в эфире Єдиних новин ведущему Вадиму Карпьяку заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Военный подчеркнул, что сейчас очень важно использовать средства РЭБ для подавления вражеских целей, чтобы защищать и войска, и населенные пункты.

Сейчас смотрят

— Так и работают Силы обороны на разных направлениях. Сильно детализировать по работе РЭБ мы не можем. Обычно лаконично сообщаем (в сводках, — Ред.), что часть ракет, которых нет в статистике сбитых, могла быть подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что наращивание РЭБ всегда будет актуальным, потому что за этим будущее.

По словам представителя Воздушных сил, Украине надо развивать средства радиоэлектронной борьбы как против FPV-дронов, так и чтобы предотвращать попадание ракет.

Качество российских ракет

Что касается непосредственно качества российских ракет, то специалисты отмечают, что оно все хуже и хуже, говорит Юрий Игнат. Бывает, удается получить уцелевшие фрагменты ракеты.

— Ракеты и без РЭБа садились и исследовались неоднократно. Не всегда ракета, когда падает, взрывается. Она может и сама упасть… — рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, когда удается получить уцелевшие фрагменты российской ракеты, то их изучают наши специалисты, а также передают западным партнерам, чтобы исследовать, как еще и какими средствами можно на нее влиять.

Ракетная атака на Украину

На вопрос Вадима Карпьяка, произошло ли в последнее время изменение тактики массированных ракетных атак на Украину, Юрий Игнат заявил, что особого изменения не происходит, враг, как всегда, планирует все свои удары.

— Но, конечно, они (ракеты, — Ред.) меняют вектор удара, направление, область, объекты, — говорит Юрий Игнат.

По его словам, сегодня утром во время атаки на Украину ракеты летели в обход крупных населенных пунктов. Россияне так делают для того, чтобы меньше входить в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Так враги делают всегда, например, накануне и после Нового года.

Такая тактика применяется как крылатыми ракетами, так и ударными БпЛА.

Напомним, что сегодня враг выпустил по мирным городам 64 средств поражения: ударных БпЛА, крылатых, баллистических и зенитных управляемых ракет. Силы обороны уничтожили 44 цели.

Фото: Воздушные сили ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.