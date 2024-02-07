Заявление на отсрочку от мобилизации: куда обращаться и какие документы необходимы

Согласно закону, некоторые категории лиц могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов и написать заявление.

Что необходимо, чтобы получить отсрочку от мобилизации во время военного положения, как правильно написать заявление, куда с ним обращаться и какие документы необходимо подготовить — читайте на Фактах ICTV.

Что такое заявление на отсрочку от мобилизации и кто может оформить

Заявление на отсрочку от мобилизации — это письменное обращение в ТЦК и СП, которое подается для получения отсрочки от военной службы при наличии оснований для освобождения от мобилизации.

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Для подачи заявления на отсрочку от мобилизации человеку необходимо иметь определенные основания, такие как состояние здоровья, обучение или другие личные обстоятельства, которые в настоящее время делают невозможной военную службу.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, как подтвердить право на отсрочку от мобилизации после изменений Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По словам юриста, военнообязанное лицо может получить отсрочку от мобилизации при наличии у него жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Согласно Семейному кодексу ст.199, родители обязаны содержать совершеннолетних дочь/сына, которые продолжают обучение.

Если совершеннолетние дочь или сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, то родители обязаны содержать их до достижения ими 23 лет, при условии, что они могут оказывать материальную помощь, — прокомментировал Ростислав Кравец.

То есть, по словам юриста, если ребенок достиг 18 лет, то родители не теряют право на получение отсрочки от мобилизации.

Также может возникнуть ситуация, когда, согласно ст. 202 Семейного кодекса, совершеннолетние дочь или сын должны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. Это также дает право на отсрочку от мобилизации.

Куда обращаться для получения отсрочки от мобилизации

Юрист советует при наличии вышеперечисленных обстоятельств, дающих право на отсрочку, сразу сообщить о них представителям ТЦК.

По словам Ростислава Кравца, представители ТЦК не учитывают приведенные обстоятельства при вручении повестки.

Поэтому для получения отсрочки нужно самостоятельно подать соответствующие документы в ТЦК и СП по месту учета, а именно — нотариально заверенное заявление, где указывается причина, которая дает право на отсрочку от мобилизации.

Когда человек получил повестку на отправку, первое, что советует сделать юрист — это сразу подать рапорт об увольнении руководителю ТЦК, в котором указать причину.

Например, прошу уволить меня с военной службы в связи с наличием жены-инвалида.

Если даже лицо доставили в учебную часть, то в течение месяца во время прохождения обучения также стоит сразу подать заявление с просьбой уволить с военной службы и указанием определенной причины.

Как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации

Для того, чтобы получить право на отсрочку, необходимо написать заявление, в котором изложить семейные обстоятельства, которые, согласно законодательству, предоставляют временное освобождение от службы.

Заявление на отсрочку от мобилизации составляется в произвольном порядке, однако должно быть надлежащим образом обосновано, со ссылкой на законодательство и добавлением подтверждающих документов.

В зависимости от основания для отсрочки, документы, прилагаемые к заявлению, могут быть разными.

Это может быть:

справка МСЭК и пенсионное удостоверение — в случае инвалидности;

студенческий билет и контракт — в случае, если лицо является студентом и учится;

свидетельство о рождении детей;

решение суда, если это касается содержания трех и более детей или самостоятельного воспитания ребенка.

После написания заявления необходимо выполнить следующие шаги:

собрать все необходимые документы, которые подтверждают право на получение отсрочки, и заверить их нотариально;

зарегистрировать заявление при подаче в ТЦК и СП (на экземпляре должны поставить штамп с входящим номером и датой подачи заявления). Также его можно направить на почте ценным письмом в адрес ТЦК;

ожидать рассмотрения документов и принятия решения.

Отсрочка предоставляется на срок, который зависит от обстоятельств, которые ее обусловили.

Образец заявления на отсрочку от армии в особый период

Фото: Министерство обороны Украины

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