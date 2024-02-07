Зеленский о ракетной атаке 7 февраля: Обязательно ответим России

Во время ракетной атаки 7 февраля под ударом оказались шесть регионов Украины, сейчас все службы работают, чтобы преодолеть последствия российского террора, заявил президент Владимир Зеленский.

— В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить, — рассказал глава государства.

По его словам, в Харьковской области от ракетной атаки пострадали два человека, один спасен, во Львовской области работают спасатели.

— Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России — террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий, — подчеркнул президент.

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Утром 7 февраля РФ выпустила по Украине 64 средств поражения: ударных БпЛА, крылатых, баллистических и зенитных управляемых ракет.

В результате боевой работы уничтожено 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 Калибра и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

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