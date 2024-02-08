Адрес, рейтинг и фото: в Дії появилась карта укрытий

В Дії теперь есть новая услуга, которая предоставляет украинцам доступ к карте укрытий. Также есть возможность сообщать о том, что они закрыты.

Интерактивную карту можно найти в сервисе Незламність.

— Отзывы передают в органы местного самоуправления. Если по определенному укрытию будут негативные отзывы или оно закрыто, местные власти отреагируют и решат проблему, — написал в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Карта укрытий в Дії

В Дії также можно будет узнать о рейтинге укрытия, просмотреть его адрес, получить информацию, сколько оно способно вмещать людей. К тому же можно проверить, доступно ли оно и узнать о его виде, просмотреть фото.

Сейчас смотрят

Карту укрытий своего региона можно загрузить на телефон. Это позволит пользоваться услугой оффлайн в случае отсутствия интернета.

— Укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в Дії по соображениям безопасности. Адреса узнавайте у местных властей, — отметил Федоров.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.