Адрес, рейтинг и фото: в Дії появилась карта укрытий
В Дії теперь есть новая услуга, которая предоставляет украинцам доступ к карте укрытий. Также есть возможность сообщать о том, что они закрыты.
Интерактивную карту можно найти в сервисе Незламність.
— Отзывы передают в органы местного самоуправления. Если по определенному укрытию будут негативные отзывы или оно закрыто, местные власти отреагируют и решат проблему, — написал в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Карта укрытий в Дії
В Дії также можно будет узнать о рейтинге укрытия, просмотреть его адрес, получить информацию, сколько оно способно вмещать людей. К тому же можно проверить, доступно ли оно и узнать о его виде, просмотреть фото.
Карту укрытий своего региона можно загрузить на телефон. Это позволит пользоваться услугой оффлайн в случае отсутствия интернета.
— Укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в Дії по соображениям безопасности. Адреса узнавайте у местных властей, — отметил Федоров.