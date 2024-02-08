Карта боевых действий на 08 февраля 2024 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. В целом враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 8 февраля 2024 года:

Ситуация в Украине на 8 февраля 2024 года:

На Купянском направлении нашими защитниками отражены три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено восемь атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили две атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери РФ в войне на 8 февраля 2024 года:

личного состава — около 392 380 (+910) чел,

танков — 6383 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 11899 (+20) ед,

артиллерийских систем — 9411 (+24) ед,

РСЗО — 980 ед,

средств ПВО — 666 (+1) ед,

самолетов — 332 ед,

вертолетов — 325 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7191 (+14) ед,

крылатых ракет — 1880 (+31) ед,

кораблей/катеров — 24 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12 513 (+27) ед,

специальной техники — 1505 (+8) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 715-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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