Карта боевых действий на 08 февраля 2024 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. В целом враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 8 февраля 2024 года:
Ситуация в Украине на 8 февраля 2024 года:
На Купянском направлении нашими защитниками отражены три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено восемь атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Невельского и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.
На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.
На Запорожском направлении наши защитники отбили две атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
Потери РФ в войне на 8 февраля 2024 года:
- личного состава — около 392 380 (+910) чел,
- танков — 6383 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 11899 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 9411 (+24) ед,
- РСЗО — 980 ед,
- средств ПВО — 666 (+1) ед,
- самолетов — 332 ед,
- вертолетов — 325 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7191 (+14) ед,
- крылатых ракет — 1880 (+31) ед,
- кораблей/катеров — 24 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12 513 (+27) ед,
- специальной техники — 1505 (+8) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 715-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.