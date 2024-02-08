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Киеву следует снизить ожидания от саммита НАТО — посол Британии в Альянсе

Киеву следует снизить ожидания от саммита НАТО — посол Британии в Альянсе
Фото: Depositphotos

Украине не стоит ожидать значительного прогресса по ее заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Кворри, пишет Politico.

По его словам, хотя вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет обсуждаться, Киеву следует умерить свои ожидания.

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— Я не ожидаю большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах, — отметил посол.

В то же время Великобритания “абсолютно убеждена, что законное место Украины — в НАТО”.

— Это вопрос когда, а не если, и наша работа здесь заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу, — добавил Кворри.

Он также выразил надежду, что пакет помощи США Украине будет утвержден как можно скорее.

— Мы очень надеемся на быстрый прогресс по этому пакету. Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он пошлет о неизменной приверженности Запада к Украине, чтобы довести это дело до конца, — подчеркнул британский посол в НАТО.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом военного блока.

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Киеву следует снизить ожидания от саммита НАТО — посол Британии в Альянсе

Источник: Politico
Война в Украине, Великобритания, НАТО
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