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Мобилизация учителей: что предусматривает новый законопроект 10449

Мобилизация учителей: что предусматривает новый законопроект 10449
Фото: Pixabay

Изменения, которые предусматривает законопроект №10449, касаются многих категорий граждан Украины. Кого из учителей и преподавателей могут мобилизовать во время военного положения и при каких условиях, читайте на Фактах ICTV.

Мобилизация преподавателей 2024 – что известно

Законопроект №10449, который в том числе определяет правила мобилизации преподавателей 2024, предусматривает, что право на отсрочку получат такие сотрудники учебных заведений:

  • научные и научно-педагогические работники ВУЗов и колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и / или научную степень;
  • преподаватели училищ;
  • учителя.

Для получения отсрочки от мобилизации преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

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Мобилизация учителей 2024: что известно об отсрочке

Согласно новому законопроекту, право на отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности получат учителя призывного возраста, которые преподают в учреждениях общего среднего образования, если они имеют полную нагрузку. Такая отсрочка от мобилизации учителей в 2024 году возможна на весь период их работы по специальности.

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Закон, Мобилизация
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