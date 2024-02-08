Мобилизация учителей: что предусматривает новый законопроект 10449

Изменения, которые предусматривает законопроект №10449, касаются многих категорий граждан Украины. Кого из учителей и преподавателей могут мобилизовать во время военного положения и при каких условиях, читайте на Фактах ICTV.

Мобилизация преподавателей 2024 – что известно

Законопроект №10449, который в том числе определяет правила мобилизации преподавателей 2024, предусматривает, что право на отсрочку получат такие сотрудники учебных заведений:

научные и научно-педагогические работники ВУЗов и колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и / или научную степень;

преподаватели училищ;

учителя.

Для получения отсрочки от мобилизации преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

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Мобилизация учителей 2024: что известно об отсрочке

Согласно новому законопроекту, право на отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности получат учителя призывного возраста, которые преподают в учреждениях общего среднего образования, если они имеют полную нагрузку. Такая отсрочка от мобилизации учителей в 2024 году возможна на весь период их работы по специальности.

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