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Польские фермеры хотят заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

фури, блокада кордону, вантажівки
Фото: УНИАН

В понедельник, 12 февраля, польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска Зосин — Устилуг.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Указано, что для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным.

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— Грузовые авто массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону, — говорится в сообщении.

9 февраля польские фермеры хотят заблокировать КПП Дорогуск — Ягодин. В польской таможне предупредили, что забастовка продлится до 9 марта.

В то же время участники акции обещают пропускать все автобусы и по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа, а также не ограничивать пропуск гуманитарной помощи и цистерн с горючим в сторону Украины.

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Источник: Государственная таможенная служба
КПП, Польша, Украина
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