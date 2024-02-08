Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Потепление до +14 градусов: когда в Украину придет тепло

Сонячна погода взимку

В Украине в ближайшие дни ожидается потепление до +14 градусов, а затем снова вернутся морозы.

Об этом в Telegram сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

— Ближайшие теплые дни: 11, 12 и 13 февраля, +8 +14 градусов. Ближайшее ощутимое похолодание потом — с 15 февраля, ночью до -1-5 градусов, днем около нуля, — рассказала она.

Погода в Украине 9 февраля

В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, временами с дождем. Средняя температура будет от -3 до +3 градусов.

Сейчас смотрят

— Но все же преимущественно мокрый снег, потому что температура воздуха будет низкой после недавних едва ли не апрельских значений. Хотя не везде, фаза осадков будет зависеть от температурных колебаний, — отметила синоптик.

Ближайшей ночью прогнозируется от 1 до 5 градусов мороза, на севере и северо-востоке местами -6-11 градусов, на юге 0-5 градусов тепла.

В центральных областях 9 февраля ожидается +3+6 градусов, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +9+15 градусов.

Осадки будут везде, кроме южных областей и Крыма.

В Киеве 9 февраля будет холодно. Ночью 0-3 градуса мороза. Днем около нуля. Временами будет падать снег, местами с дождем. На дорогах будет наблюдаться гололедица.

Читайте также
Прогноз погоды на февраль 2024: сильные порывы ветра и потепление
Сніг, мороз, зима

Фото: Наталка Диденко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Залужний, Умєров, Сирський
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
Валерій Залужний
Обмен пленными: сегодня освободили 100 защитников, большинство — защитники Азовстали
Бои идут уже в городской застройке Авдеевки — представитель ОСГВ Таврия
Авдіївка Донецької області
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Валерій Залужний
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Потепление до +14 градусов: когда в Украину придет тепло
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Потепление до +14 градусов: когда в Украину придет тепло
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Потепление до +14 градусов: когда в Украину придет тепло
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Потепление до +14 градусов: когда в Украину придет тепло
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь