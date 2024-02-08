Потепление до +14 градусов: когда в Украину придет тепло

В Украине в ближайшие дни ожидается потепление до +14 градусов, а затем снова вернутся морозы.

Об этом в Telegram сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

— Ближайшие теплые дни: 11, 12 и 13 февраля, +8 +14 градусов. Ближайшее ощутимое похолодание потом — с 15 февраля, ночью до -1-5 градусов, днем около нуля, — рассказала она.

Погода в Украине 9 февраля

В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, временами с дождем. Средняя температура будет от -3 до +3 градусов.

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— Но все же преимущественно мокрый снег, потому что температура воздуха будет низкой после недавних едва ли не апрельских значений. Хотя не везде, фаза осадков будет зависеть от температурных колебаний, — отметила синоптик.

Ближайшей ночью прогнозируется от 1 до 5 градусов мороза, на севере и северо-востоке местами -6-11 градусов, на юге 0-5 градусов тепла.

В центральных областях 9 февраля ожидается +3+6 градусов, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +9+15 градусов.

Осадки будут везде, кроме южных областей и Крыма.

В Киеве 9 февраля будет холодно. Ночью 0-3 градуса мороза. Днем около нуля. Временами будет падать снег, местами с дождем. На дорогах будет наблюдаться гололедица.

Фото: Наталка Диденко

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