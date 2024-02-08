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Шольц объяснил, какие последствия будет иметь победа РФ в войне

Шольц объяснил, какие последствия будет иметь победа РФ в войне
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сделать все возможное, чтобы не допустить победы России.

Об этом говорится в его колонке для The Wall Street Journal.

По словам канцлера, победа России в войне означала бы не только конец Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменила бы лицо Европы.

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— Она нанесла бы серьезный удар по либеральному мировому порядку. Грубая попытка России украсть территорию силой может стать примером для других авторитарных лидеров по всему миру, — указывает Шольц.

Он подчеркнул необходимость приложить все возможные усилия для победы Украины, иначе “вскоре можем проснуться в мире еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем во времена холодной войны”.

Несмотря на поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, указал политик.

— Некоторые финансовые обязательства уже закончились, а другие нуждаются в пролонгации. Долгосрочные последствия и расходы от неспособности остановить агрессию Путина затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас, — подчеркнул он.

Шольц также назвал четыре шага, которые помогут быстрее закончить войну:

  • продолжение финансовой и военной поддержки Украины;
  • единство лидеров “по обе стороны Атлантики”;
  • недопущение конфронтации РФ с НАТО;
  • коллективное сдерживание и оборона НАТО.

Ранее Шольц призвал европейские страны усилить поддержку Украины.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц, Украина
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