Шольц объяснил, какие последствия будет иметь победа РФ в войне
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сделать все возможное, чтобы не допустить победы России.
Об этом говорится в его колонке для The Wall Street Journal.
По словам канцлера, победа России в войне означала бы не только конец Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменила бы лицо Европы.
— Она нанесла бы серьезный удар по либеральному мировому порядку. Грубая попытка России украсть территорию силой может стать примером для других авторитарных лидеров по всему миру, — указывает Шольц.
Он подчеркнул необходимость приложить все возможные усилия для победы Украины, иначе “вскоре можем проснуться в мире еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем во времена холодной войны”.
Несмотря на поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, указал политик.
— Некоторые финансовые обязательства уже закончились, а другие нуждаются в пролонгации. Долгосрочные последствия и расходы от неспособности остановить агрессию Путина затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас, — подчеркнул он.
Шольц также назвал четыре шага, которые помогут быстрее закончить войну:
- продолжение финансовой и военной поддержки Украины;
- единство лидеров “по обе стороны Атлантики”;
- недопущение конфронтации РФ с НАТО;
- коллективное сдерживание и оборона НАТО.
Ранее Шольц призвал европейские страны усилить поддержку Украины.