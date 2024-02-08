Может ли в Дії появиться электронный военный билет — Федоров ответил

Министерства обороны и цифровой трансформации совместно работают над внедрением электронного военного билета, но по этой идее есть отдельные вопросы.

Об этом в интервью Forbes рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, эта идея еще находится под вопросом и проект прорабатывается отдельно.

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— Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Дії. Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно… Этот вопрос пока прорабатывается, — сказал он.

Вместе с тем Михаил Федоров добавил, что “будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении”.

— Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в Дії. В Дії также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в Дії не будет тоже, — сказал он.

Напомним, о создании электронного кабинета призывника речь шла в новом правительственном законопроекте о мобилизации №10449, который был представлен в конце января.

Отметим, что ранее вице-премьер Федоров отмечал, что выступает против идеи того, чтобы приложение Дія использовалось для вручения пользователям электронных повесток.

Вместе с тем в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что вручение повесток будет происходить, в частности, через электронные ресурсы, такие как электронный кабинет призывника.

Источник : Forbes

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