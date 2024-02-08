Отставка Залужного, Сырский — главком, обмен пленными и помощь США: главные новости 8 февраля

В Украине состоялась замена руководства Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подал в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Сегодня состоялось промежуточное голосование в Сенате США за помощь Украине, в рамках которого наше государство может получить $60 млрд. Однако это не итоговое решение и в дальнейшем данный вопрос еще будет рассматриваться.

Прошел очередной обмен пленными, в рамках которого в Украину вернули 100 наших защитников — нацгвардейцев, защитников Мариуполя и бойцов ВСУ.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 8 февраля 2024 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Замена Залужного на должности главнокомандующего ВСУ

Вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

— Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства предложил Залужному в дальнейшем оставаться в команде.

— Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу в дальнейшем быть в команде, — отметил Зеленский, комментируя увольнение Залужного.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что генералу Залужному выпала одна из самых сложных задач, а именно руководить ВСУ во время большой войны с Россией.

Помощь Украине от США

В Сенате США приняли процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о предоставлении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы. Речь идет о $95 млрд.

Это не итоговое голосование, но оно может ускорить рассмотрение документа, в котором для Украины заложено около $60 млрд.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу голосами не менее 60 членов Сената США после дебатов.

Возвращение защитников Мариуполя домой

В Украину удалось вернуть еще 100 украинцев, а именно бойцов Нацгвардии, ВСУ и пограничников. Большинство из них — защитники Мариуполя.

— Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем! Наша команда, которая занимается обменами, — спасибо за нужный стране результат! — подчеркнул Владимир Зеленский.

Взрывы в Кривом Роге и атака Никопольщины

Вечером в Кривом Роге прогремели взрывы, которые были следствием работы украинской ПВО. Над Криворожским районом защитники неба сбили ракету.

Какую именно — пока не известно, однако перед тем, как в городе стало громко, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Кривого Рога движется управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59.

Кроме того, РФ осуществила 7 атак на Никопольщину в течение дня. Обстрелы велись из артиллерии и дронами-камикадзе.

— От российского террора пострадали райцентр, Червоногригорьевская и Покровская сельская общины, — отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки были повреждены 17 частных домов, 11 хозяйственных построек, еще 2 — уничтожены, а также побиты авто. Зацепило несколько газопроводов и линий электропередач.

Выборы в Азербайджане

На досрочных президентских выборах в Азербайджане побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев.

Он получил более 92% голосов избирателей по данным подсчета более 93% бюллетеней. По данным ЦИК страны, подсчет оставшихся бюллетеней “не повлияет на результаты”.

Ильхам Алиев находится у власти с 2003 года. Он сменил своего отца Гейдара Алиева.

Ситуация на украино-польской границе

Польские фермеры хотят заблокировать еще один КПП на границе с Украиной. Так, с 12 февраля они частично перекроют движение на пункте пропуска Зосин — Устилуг.

Указано, что для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным.

— Грузовые авто массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону, — говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

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