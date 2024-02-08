Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента

Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Вместо этого на должность главкома ВСУ назначен Александр Сырский.

Соответствующие указы об увольнении Залужного №59/2024 и назначении Сырского №60/2024 обнародованы на сайте Офиса президента.

Увольнение Залужного — указ

— Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, — говорится в указе президента.

Сейчас смотрят

Назначение Сырского

— Назначить Сырского Александра Станиславовича главнокомандующим Вооруженными силами Украины, — говорится в указе президента.

Валерий Залужный — факты биографии

Валерий Залужный — это украинский военный, генерал, член Совета национальной безопасности и обороны с 2021 года, главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 2021 года.

Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском (ныне Звягель Житомирской области) в семье военнослужащих.

В 1989 году Залужный окончил городскую школу № 9, поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил в 1993 году с отличием.

Позже Залужный поступил на общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск. В 1997 году с отличием окончил обучение.

Он прошел все должности на военной службе, в частности был командиром взвода, учебного взвода, боевого взвода, учебной роты, роты курсантов, командиром батальона.

В июле 2021 года Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины указом президента Владимира Зеленского. На следующий день Залужный был введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В мае 2022 года Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.