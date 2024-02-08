Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента

Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Фото: Факти ICTV

Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Вместо этого на должность главкома ВСУ назначен Александр Сырский.

Соответствующие указы об увольнении Залужного №59/2024 и назначении Сырского №60/2024 обнародованы на сайте Офиса президента.

Читайте также
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента

Увольнение Залужного — указ

— Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, — говорится в указе президента.

Указ об увольнении Залужного и назначении Сырского: что известно об отставке главнокомандующего ВСУ

Сейчас смотрят

Назначение Сырского

— Назначить Сырского Александра Станиславовича главнокомандующим Вооруженными силами Украины, — говорится в указе президента.

Указ об увольнении Залужного и назначении Сырского: что известно об отставке главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный — факты биографии

Валерий Залужный — это украинский военный, генерал, член Совета национальной безопасности и обороны с 2021 года, главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 2021 года.

Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском (ныне Звягель Житомирской области) в семье военнослужащих.

Читайте также
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Валерій Залужний

В 1989 году Залужный окончил городскую школу № 9, поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил в 1993 году с отличием.

Позже Залужный поступил на общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск. В 1997 году с отличием окончил обучение.

Он прошел все должности на военной службе, в частности был командиром взвода, учебного взвода, боевого взвода, учебной роты, роты курсантов, командиром батальона.

В июле 2021 года Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины указом президента Владимира Зеленского. На следующий день Залужный был введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В мае 2022 года Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Читайте также
Александр Сырский — новый главком ВСУ: что о нем известно
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента

Война в Украине, Валерий Залужный, звільнення, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракеты заканчиваются. В поддержке от США Украина нуждалась еще вчера — Маркарова
Оксана Маркарова
Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Кирило Буданов
От солдата до генерала: какие воинские звания имеют ВСУ
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
Валерій Залужний
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь