Срочная служба — это вид военной службы, которую проходят с целью получения военно-учетной специальности. Срочники в Украине — люди, проходящие срочную службу.

Могут ли срочники отказаться от мобилизации в Украине в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Могут ли срочники отказаться от мобилизации в 2024 году

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, сегодня лиц, проходящих срочную службу, нельзя привлекать к участию в боевых действиях. После того как они будут уволены и поставлены в мобилизационный резерв, ТЦК имеют право привлечь их к военной службе, то есть мобилизовать и направить в зону боевых действий.

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— Если этих ребят уволят со срочной службы, то в течение недели их уже могут мобилизовать. Они пригодны к военной службе, имеют опыт и определенные военные навыки. Поэтому их можно привлекать к участию в военных действиях, — прокомментировал Ростислав Кравец.

Но, по мнению юриста, народным депутатам все же стоит предусмотреть для срочников право в течение двух-трех лет не быть мобилизованными, чтобы дать людям возможность отдохнуть. Это очень важно для будущего Украины.

Если у человека нет освобождения от военной службы или отсрочки от мобилизации, то по закону Украины О воинской обязанности и военной службе, он не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации, говорит Кравец.

Но при наличии оснований для освобождения от мобилизации (родители с инвалидностью, несовершеннолетние дети и т. д.) лицо, проходящее срочную службу, может подать заявление на увольнение с военной службы.

Какие последствия отказа от мобилизации

Если военнообязанное лицо после вручения повестки без уважительной причины не явилось в ТЦК, то на него будет наложен штраф.

Для тех же, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет, но для этого должно быть доказано уклонение.

Юрист отметил, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, нужно иметь минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

Напоминаем, что повестка должна быть вручена лично в руки.

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