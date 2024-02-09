Факты ICTV присоединились к сбору на 10 мобильно-огневых групп ПВО

К поддержке сбора БФ Гуркіт и ОО Greencubator на обеспечение 10 мобильно-огневых групп ПВО присоединяется команда Фактов ICTV и призывает неравнодушных поддержать любым взносом защитников.

Целью сбора является 500 тыс. грн.

Для того, чтобы пополнить банку, перейдите по ссылке. Также свой вклад в поддержку обороноспособности нашей страны можно сделать, отправив средства на карту банка — 5375 4112 1168 1684.

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Каждый донат будет приобщен к основной сумме сбора, которая составляет 10 млн грн. Это позволит закрыть потребность наших бойцов в полной комплектации групп воздушного командования Центр.

К слову, зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов, которые крушат оккупантов на Запорожье.

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