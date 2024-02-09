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Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины

Кирило Буданов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

— За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда БУДАНОВУ Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту, — говорится в тексте указа.

Звание Герой Украины получил также бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Фото: ГУР

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Герой України, Кирилл Буданов
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