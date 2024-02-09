Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову звание Героя Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
— За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда БУДАНОВУ Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту, — говорится в тексте указа.
Звание Герой Украины получил также бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Фото: ГУР