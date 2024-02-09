Карта боевых действий на 9 февраля 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 9 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 9 февраля 2024

Ситуация в Украине на 9 февраля 2024

Оперативно-стратегическая группировка войск Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

Оперативно-стратегическая группировка войск Хортица

На Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области – там враг пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

На Лиманском направлении украинские военные отбили четыре атаки оккупантов возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков вблизи Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Таврия

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

ВСУ устойчиво держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак – возле Першотравневого, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Одесса

На Херсонском направлении украинские военные продолжают удерживать позиции и отбивать штурмы оккупационных войск.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки у армии РФ было два провальных штурма.

В то же время украинские военные активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Президентская бригада

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