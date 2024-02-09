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Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре

Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре
Фото: СБУ

Правоохранители сообщили о подозрении клирику УПЦ Московского патриархата, который организовывал провокации в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в лавре весной 2023 года.

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— Под видом “акций протеста” клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве, — говорится в сообщении.

Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Анатолием Шарием, который подозревается в государственной измене.

В частности, вражеский пропагандист “инструктировал” иеродиакона относительно записи и распространения видео искусственных беспорядков. Отснятые кадры сразу подхватывали российские каналы для распространения искаженной информации об обстановке в Украине, в частности для иностранной аудитории.

Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре
Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре
Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре
Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре
Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре
Консультировался с Шарием. Клирик УПЦ МП получил подозрение за организацию провокаций в Киево-Печерской лавре

Также в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России. Фигурант регулярно пытался дискредитировать ВСУ, в частности защитников Мариуполя.

Судебная экспертиза подтвердила факты его деятельности в пользу страны-агрессора.

Во время обысков по месту пребывания клирика обнаружили:

  • компьютерную технику;
  • более десяти мобильных телефонов;
  • почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Ранее подозреваемому в госизмене нардепу Нестору Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование Росгвардии в Крыму.

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Источник: СБУ
Киево-Печерская лавра, СБУ, УПЦ МП
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