Не допустим, чтобы Украину разрушил русский медведь — конгрессмены США в Киеве

В Украину в пятницу, 9 февраля, прибыла группа членов Конгресса США.

В состав делегации во главе с республиканцем Майком Тернером вошли члены Палаты представителей: республиканцы Френч Хилл и Зак Нанн и демократы Джейсон Кроу и Абигейл Спанбергер.

В Киеве во время брифинга Хилл заявил, что США остаются приверженными поддержке украинцев, и это послание будет донесено снова до президента Владимира Зеленского.

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— Он увидит поддержку США с нашими союзниками и партнерами во всей Европе и во всем мире, которые выступают за свободу здесь. Мы не допустим, чтобы эту суверенную нацию разрушил русский медведь, который безжалостно ест фрукты, даже когда он не голоден, — сказал Гилл.

По его словам, опросы в США свидетельствуют, что американский народ не хочет, чтобы Путин победил в Украине. Он добавил, что американцы знают, что это плохо не только для Европы, народа и суверенитета Украины, но и для мира.

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Джейсон Кроу подчеркнул, что цель визита делегации — послать очень сильный и очень простой сигнал: народ Америки поддерживает Украину.

Рада привітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки @RepMikeTurner, до складу якої входять @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger і @ZachNunn . pic.twitter.com/0NTYYwQB1f — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 9, 2024

Он добавил, что США помогли Украине обеспечить стабильные цены на продовольствие, а также стабильные поставки продовольствия по всему миру.

Эбигейл Спанбергер отметила, что успехи Украины, которая отвоевала более 50% земель, которые Россия захватила после полномасштабного вторжения два года назад, впечатляет.

Конгрессмены США об отставке Залужного

Члены Палаты представителей также прокомментировали отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Джейсон Кроу сказал, что в США понимают, что после двух лет ожесточенной борьбы Зеленский ищет обновления и другого подхода.

— Мы понимаем, что после двух лет ожесточенной борьбы президент Зеленский ищет обновления и другого подхода, и это, безусловно, вполне в его праве, и мы поддерживаем это право, — указал член Палаты представителей США.

Он выразил благодарность Валерию Залужному от имени американского народа, отметив, что генерал в течение последних двух лет возглавлял усилия по защите Украины, поддерживал своих солдат и делал это впечатляюще.

Фото: Бриджит Бринк

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