Новый начальник Генштаба ВСУ Алексей Баргилевич: что о нем известно
Генерал-майор Анатолий Баргилевич назначен новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по решению президента Владимира Зеленского от 9 февраля.
Что известно об Анатолии Баргилевиче и какова его военная карьера — читайте на Фактах ICTV.
Анатолий Баргилевич — биография
Анатолий Баргилевич родился в селе Омеляновка Житомирской области 8 апреля 1969 года, сейчас ему 54 года.
Высшее образование получил Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
В 2017 году получил звание генерал-майора. С 2020 года работал заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.
Полномасштабная война с Россией
В начале вторжения оккупантов в Украину Баргилевич — начальник штаба восточной группировки войск.
9 октября 2023 года президент Зеленский назначил его Командующим Силами территориальной обороны ВСУ.
Награды Баргилевича
- Орден Богдана Хмельницкого II ст. (28 сентября 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;
- Орден Богдана Хмельницкого III ст. (11 апреля 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;
- Орден Даниила Галицкого (2 декабря 2016) — за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм.