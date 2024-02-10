Новый начальник Генштаба ВСУ Алексей Баргилевич: что о нем известно

Генерал-майор Анатолий Баргилевич назначен новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по решению президента Владимира Зеленского от 9 февраля.

Что известно об Анатолии Баргилевиче и какова его военная карьера — читайте на Фактах ICTV.

Анатолий Баргилевич — биография

Анатолий Баргилевич родился в селе Омеляновка Житомирской области 8 апреля 1969 года, сейчас ему 54 года.

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Высшее образование получил Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2017 году получил звание генерал-майора. С 2020 года работал заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.

Полномасштабная война с Россией

В начале вторжения оккупантов в Украину Баргилевич — начальник штаба восточной группировки войск.

9 октября 2023 года президент Зеленский назначил его Командующим Силами территориальной обороны ВСУ.

Награды Баргилевича

Орден Богдана Хмельницкого II ст. (28 сентября 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;

Орден Богдана Хмельницкого III ст. (11 апреля 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;

Орден Даниила Галицкого (2 декабря 2016) — за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм.

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