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Племянник погиб, крестнику оторвало часть ноги: Данилов о потерях в семье во время войны

Олексій Данілов

На фронте погиб племянник секретаря СНБО Алексея Данилова, а его крестник получил тяжелое ранение на передовой.

Об этом он сообщил в интервью изданию Бабель.

По его словам, племянник погиб в Харьковской области в январе 2024 года.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в январе этого года его крестнику оторвало часть ноги.

— Это цена. Я не понимаю, как о чем-то договариваться с россиянами. У нас тысячи людей в стране, которые потеряли своих близких. Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам, я этого не хочу, — говорит Данилов.

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Фото: Апарат СНБО

Война в Украине, Алексей Данилов
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