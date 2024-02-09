Малиновская Ангелина, редактор ленты
Племянник погиб, крестнику оторвало часть ноги: Данилов о потерях в семье во время войны
На фронте погиб племянник секретаря СНБО Алексея Данилова, а его крестник получил тяжелое ранение на передовой.
Об этом он сообщил в интервью изданию Бабель.
По его словам, племянник погиб в Харьковской области в январе 2024 года.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в январе этого года его крестнику оторвало часть ноги.
— Это цена. Я не понимаю, как о чем-то договариваться с россиянами. У нас тысячи людей в стране, которые потеряли своих близких. Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам, я этого не хочу, — говорит Данилов.
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Фото: Апарат СНБО
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