Ракеты заканчиваются. В поддержке от США Украина нуждалась еще вчера — Маркарова

Украина сталкивается с критической нехваткой военной техники, в частности ракет, однако есть надежда, что американские законодатели примут положительное решение о помощи ВСУ.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg после решения Сената относительно дальнейшего рассмотрения законопроекта о дополнительной помощи Киеву.

— У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать — у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома — но у нас заканчивается оборудование, особенно ракеты и перехватчики. Мы нуждались в этой поддержке еще вчера, — подчеркнула она.

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Маркарова отметила, что это лишь первый шаг в правильном направлении, однако “альтернативы продолжению этой поддержки нет”.

Сенат США и помощь для Украины

В четверг, 8 февраля, в Сенате США состоялось процедурное голосование для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы.

Однако Сенат должен еще раз проголосовать за документ, и для его одобрения нужно не менее 60 голосов.

Далее законопроект должна рассмотреть Палата представителей.

Источник : Bloomberg

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