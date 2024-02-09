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В направлении пункта пропуска Шегини заблокировано движение для всех видов транспорта – ГПСУ

фури, блокада кордону, вантажівки
Фото: УНИАН

9 февраля польские фермеры заблокировали движение транспорта в направлении украинского пункта пропуска Шегини (на польской стороне – это пункт пропуска Медика).

Об этом ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Блокировка пункта пропуска Шегини

Блокировка движения к пункту пропуска Шегини началась утром 9 февраля.

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В настоящее время в Польше подъездной путь к границе с Украиной (за несколько сот метров до пункта пропуска Шегини) блокируют около 100 человек и ориентировочно 50 транспортных средств.

Ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу пока нет движения не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов.

– Конечно, мы надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится, и польская сторона найдет возможность движения хотя бы для легковых автомобилей и автобусов, – отметил Андрей Демченко.

Блокировка пунктов пропуска Рава-Русская и Ягодин

На 11:00 9 февраля (по киевскому времени) анонсировалось также блокирование движения транспорта в направлении пунктов пропуска Рава-Русская и Ягодин.

Началась ли обещанная блокировка, в Госпогранслужбе пока не сообщали.

Блокировка пунктов пропуска Угринов и Устилуг

С 12 февраля, по данным польских пограничников, может начаться блокировка в направлении пунктов пропуска Угринов и Устилуг.

По другим направлениям официального подтверждения ГПСУ не получала.

Блокада украинской границы

Польские фермеры начали блокаду украинской границы 6 ноября 2023 года с требованием вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января в Польше договорились с протестующими о разблокировании движения грузовиков к трем пунктам пропуска на границе с Украиной до 1 марта.

Однако после того, как 31 января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, польские фермеры снова анонсировали блокировку границы с Украиной.

Блокировать границу с Украиной они намерены в течение месяца, то есть до начала марта.

блокада границы, держкордон, Госпогранслужба, Польша
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