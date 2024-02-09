Отставка Залужного и назначение Сырского, обстрелы Украины и законопроект о мобилизации: главные новости недели

Эта неделя была насыщена событиями. Так, в Украине произошла замена руководства ВСУ — в отставку ушел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, на его место был назначен Александр Сырский.

Также состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 100 украинских защитников — 49 воинов Нацгвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 бойцов теробороны.

Были приняты важные решения относительно помощи Украине на международной арене. Так, в Сенате США приняли процедурное решение о выделении нашему государству финансов. Также поступила помощь от Болгарии, Эстонии, Литвы и других партнеров.

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Отставка Залужного и назначение Сырского

8 февраля президент Владимир Зеленский внес изменения в руководство Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий ВС Валерий Залужный ушел в отставку, а на его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

В то же время глава государства отметил, что ценит опыт и профессионализм Залужного, поэтому пригласил его и в дальнейшем работать в одной команде.

Новый главком ВСУ Александр Сырский известен со времен АТО/ОСС, а с начала полномасштабного вторжения эффективно руководил обороной Киева, Харькова и Бахмута.

В Госдепе США отреагировали на увольнение Залужного и назначение Сырского, отметив, что это суверенное решение официального Киева, а президент Владимир Зеленский абсолютно правомочен самостоятельно определять, кто будет возглавлять войска в Украине.

Обмен пленными

Вечером 8 февраля в Украину удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди спасенных военнослужащих на этот раз — 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 бойцов теробороны.

— Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем! Наша команда, которая занимается обменами, — спасибо за нужный стране результат! — подчеркнул Владимир Зеленский.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.

Самому старшему исполнилось 62 года, а самому молодому — 20.

Массированный обстрел Украины

Утром 7 февраля РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по мирным городам Украины. В частности, взрывы прогремели в Киеве, Дрогобыче, Николаеве, Харькове и других населенных пунктах.

Так, в результате обстрела в Киеве погибло четыре человека, еще 40 граждан получили ранения.

ПВО над Киевом сбила около 20 ракет. Во время атаки РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.

Во Львовской области из-за удара России был поврежден промышленный объект в Дрогобыче. По информации ОВА, люди не пострадали.

РФ обстреляла Николаев ракетами и дронами Shahed, в результате чего есть погибший. Мужчина умер от травм после того, как его повезли в больницу.

Российские войска обстреляли ракетами С-300 Харьков, зафиксировано попадание в Слободском районе. Была ранена 52-летняя женщина, есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Законопроект о мобилизации

7 февраля в первом чтении Верховная Рада приняла новый скандальный законопроект о мобилизации в Украине без предложений Комитета.

Внесение правок ожидается до 21 февраля, после чего пройдет второе чтение.

Есть вероятность, что в последнюю неделю февраля законопроект о мобилизации поддержат в целом, а его подписание состоится в начале марта. Тогда документ вступит в силу через месяц, то есть в апреле

— Верховная Рада сделала первый шаг к совершенствованию мобилизации, прохождения военной службы и воинского учета. Этих изменений ждут сотни тысяч защитников и защитниц, которые уже служат в Силах обороны. Эти изменения нужны, чтобы государство могло эффективно привлекать военнообязанных, которые уже в ближайшее время станут в ряды войск. Эти изменения делают государство более устойчивым, а войска сильнее в противостоянии с врагом, — написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Пакет финансов Украине от США

8 февраля в Сенате США приняли процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о предоставлении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы. Речь идет о $95 млрд.

Это не итоговое голосование, но оно может ускорить рассмотрение документа, в котором для Украины заложено около $60 млрд.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу голосами не менее 60 членов Сената США после дебатов.

Помощь от Нидерландов, Болгарии и других партнеров

2 февраля Украина получила от Литвы партию военной помощи. В рамках очередного пакета было отправлено тысячи боеприпасов для противотанковых гранатометов и системы дистанционного подрыва.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны, которые сбивают все.

— Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы (ПВО, — Ред.), которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день, — подчеркнул он.

3 февраля в Украину были доставлены противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, наземная, водная техника и водолазное снаряжение. Очередной пакет помощи отправила Эстония.

– Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники, – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Передачу 100 бронетранспортеров начала Болгария.

5 февраля стало известно, что Нидерланды дополнительно предоставят Украине еще шесть западных самолетов F-16. В целом они обязались передать 24 подобных истребителя.

Пожары и “бавовна” в России

3 февраля на нефтеперерабатывающем заводе компании Лукойл в Волгограде вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что это случилось в результате атаки дронов.

Как стало известно Фактам ICTV из собственных источников, это были беспилотники СБУ.

— СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине, — проинформировал источник.

Также в ночь на 3 февраля дроны нанесли удары еще по трем областям России — Белгородской, Волгоградской и Ростовской.

4 февраля Курскую и Белгородскую области России атаковали беспилотники, что повлекло повреждение инфраструктурных объектов связи. Также были частично разрушены гараж и забор.

К вечеру 7 февраля прогремел мощный взрыв возле российского Ижевска, где неподалеку расположен полигон и военный завод, который производит ракетные двигатели.

Ночью 9 февраля на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар и раздался громкий звук в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода. РосСМИ уточняют, что на территорию Ильского НПЗ якобы упал беспилотник.

Ситуация на украинско-польской границе

9 февраля на границе с Польшей затруднено движение через пункты пропуска Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Это происходит из-за акции протеста польских фермеров. По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, около 100 человек и ориентировочно 50 транспортных средств заблокировали движение для всех видов транспорта, а не только грузовиков, как заявляли ранее.

На указанных выше пунктах пропуска фермеры намерены пропускать каждый час по одному-два грузовика в обе стороны.

Финал Нацотбора на Евровидение

4 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение. По результатам голосования жюри и зрителей победил дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil. Именно они с песней Teresa & Maria будут представлять Украину на Евровидении-2024.

Песня Teresa & Maria в зрительском голосовании набрала 11 баллов.

Жюри отдало дуэту Alyona Alyona & Jerry Heil 10 баллов. Так, финальный результат Alyona Alyona & Jerry Heilу на Нацотборе составлял 21 балл.

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