Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 9 февраля: ВСУ ликвидировали 910 оккупантов и более сотни единиц вооружения
Вторые сутки подряд Вооруженные силы Украины ликвидируют по 910 российских оккупантов.
Такие данные обнародовали утром 9 февраля в Генеральном штабе ВСУ.
Таким образом на 716-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили 393 тыс.
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Потери РФ на 9 февраля 2024
- личного состава – около 393 290 (+910),
- танков ‒ 6 385 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 11 921 (+22),
- артиллерийских систем – 9 435 (+24),
- реактивных систем залпового огня – 981 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 666,
- самолетов – 332,
- вертолетов – 325,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 209 (+18),
- крылатых ракет ‒ 1 881 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 24,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 551 (+38),
- специальной техники – 1 509 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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