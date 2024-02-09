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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 9 февраля: ВСУ ликвидировали 910 оккупантов и более сотни единиц вооружения

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ВСУ

Вторые сутки подряд Вооруженные силы Украины ликвидируют по 910 российских оккупантов.

Такие данные обнародовали утром 9 февраля в Генеральном штабе ВСУ.

Таким образом на 716-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили 393 тыс.

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Потери РФ на 9 февраля 2024

  • личного состава – около 393 290 (+910),
  • танков ‒ 6 385 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 921 (+22),
  • артиллерийских систем – 9 435 (+24),
  • реактивных систем залпового огня – 981 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 666,
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 325,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 209 (+18),
  • крылатых ракет ‒ 1 881 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 24,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 551 (+38),
  • специальной техники – 1 509 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Потери РФ
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