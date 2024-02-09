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Если армия РФ будет стоять на границе Европы, мы будем иметь еще большие проблемы — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Европейские граждане должны лучше понимать последствия выигрыша российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Об этом сказал высокопоставленный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью EFE.

— Россия идет на все. Путин не намерен сдаваться. На кону его политическое выживание, — сказал он.

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По словам Борреля, диктатор “пойдет до конца и не против пожертвовать своей армией и своим народом, поскольку он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг никаких значительных территориальных успехов”.

Представитель ЕС отметил, что Кремль переоценил способности своей армии и ошибся, когда считал Украину слабой, а Европу необъединенной.

— Как вы думаете, если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который они имеют в Беларуси, и российские войска будут на польской границе, мы избежим проблем или будем иметь еще большие проблемы? — обратился Боррель к европейцам, выступающим против помощи Киеву.

По его мнению, нужно продолжать настаивать на помощи украинскому народу, который защищается от соседа, имеющего “ностальгию по старой советской или царской империи”.

Учитывая приближение выборов в Европе (6-9 июня), Боррель отметил, что впереди стоит просветительская задача — объяснить, почему ЕС помогает Украине и какими будут последствия ее поражения.

Если Украина проиграет, российская армия будет стоять на границе Европы.

— Это означает, что Путин может подумать, что если он победил однажды, то почему бы ему не победить своего соседа во второй раз? Это будет означать, что Россия будет контролировать 35% всех мировых рынков пшеницы, например. Есть перспективы, о которых люди должны знать, если мы хотим знать, почему делаем то, что делаем, — добавил он.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на предоставление Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

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Європа, ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель
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