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Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон

Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Фото: Факти ICTV

Александр Сырский — опытный и успешный командир, поэтому США будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер.

По ее словам, Соединенные Штаты уважают решение президента Владимира Зеленского и будут работать с тем, кого демократически избранная власть назначит на должность главкома.

— Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем, — подчеркнула Волкер.

Увольнение Залужного и поддержка Украины со стороны США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил, что изменения в руководстве ВСУ никоим образом не повлияют на дальнейшую поддержку Украины.

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— Я могу сказать вам, что единственная вещь, которая не изменится — это наша дальнейшая поддержка Украины и ее усилий, направленных на защиту от российской агрессии, — заявил он во время брифинга.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с новоназначенным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

В то же время Райдер отметил, что США считают кадровые вопросы внутренним делом Украины.

Накануне Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, а на его место назначил Александра Сырского.

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Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон

Источник: Reuters
військова допомога, Валерий Залужный, ВСУ, Александр Сырский, Пентагон, США-Украина
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