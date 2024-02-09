Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Александр Сырский — опытный и успешный командир, поэтому США будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер.
По ее словам, Соединенные Штаты уважают решение президента Владимира Зеленского и будут работать с тем, кого демократически избранная власть назначит на должность главкома.
— Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем, — подчеркнула Волкер.
Увольнение Залужного и поддержка Украины со стороны США
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил, что изменения в руководстве ВСУ никоим образом не повлияют на дальнейшую поддержку Украины.
— Я могу сказать вам, что единственная вещь, которая не изменится — это наша дальнейшая поддержка Украины и ее усилий, направленных на защиту от российской агрессии, — заявил он во время брифинга.
По его словам, министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с новоназначенным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.
В то же время Райдер отметил, что США считают кадровые вопросы внутренним делом Украины.
Накануне Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, а на его место назначил Александра Сырского.