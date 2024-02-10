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Дивизия: сколько людей в составе и есть ли такие формирования в ВСУ

Українські військові, навчання, зброя, війна в Україні, армія
Фото: Getty Images

Вопросы, касающиеся военного дела, все больше интересуют украинцев на фоне полномасштабной войны с Россией, которая не оставила в стороне ни одного человека в государстве. Для многих важно ориентироваться в характеристиках оружия и в том, какие военные образования существуют в украинской армии и сколько человек в них входит. О том, сколько людей в дивизии, фактам ICTV рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Что такое дивизия

Александр Коваленко объяснил, что дивизия – это тактическое соединение в различных видах вооруженных сил (родах войск), управляемое штабом дивизии. В состав дивизии в сухопутных войсках могут входить несколько полков или бригад, отдельных батарей, дивизионов и различных подразделений боевого и тылового обеспечения.

В военно-воздушных силах дивизия состоит из эскадр и авиакрыл, а на флоте – из отдельных кораблей и военно-морских бригад и дивизионов.

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Тактическое объединение нескольких дивизий уже образует входящий в состав армии корпус.

Сколько человек в дивизии: численность

По словам военного эксперта, количество личного состава в дивизии зависит от функционала и многих других параметров.

Различают несколько типов дивизий:

  • пехотные (стрелковые, мотострелковые, моторизованные);
  • механизированные;
  • танковые;
  • воздушно-десантные;
  • воздушно-штурмовые;
  • артиллерийские;
  • ракетные и т.д.

– Общее количество личного состава может быть от шести до 25 тысяч военных, что зависит от вида и назначения дивизии, – объяснил Александр Коваленко.

Дивизии в составе ВСУ

После распада СССР в 1991 году на территории Украины дислоцировались:

  • три общевойсковые и две танковые армии;
  • армейский корпус;
  • четыре воздушные армии;
  • отдельная армия противовоздушной обороны;
  • 43-я ракетная армия стратегических ядерных сил СССР.

В состав этих военных формирований входили 22 дивизии:

  • танковые – 2;
  • мотострелковые – 13;
  • артиллерийские – 3;
  • ракетные – 4.

Как пояснил военный эксперт, после провозглашения Украиной независимости произошло постепенное сокращение количества вооруженных сил. В результате уменьшился личный состав дивизий и в дальнейшем они были превращены в меньшие соединения.

– По состоянию на 2024 год в составе Вооруженных сил Украины нет таких тактических соединений, как дивизия. Все они перешли в формат бригад, из которых образуются корпуса, – рассказал Александр Коваленко.

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