Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
Дивизия: сколько людей в составе и есть ли такие формирования в ВСУ
Вопросы, касающиеся военного дела, все больше интересуют украинцев на фоне полномасштабной войны с Россией, которая не оставила в стороне ни одного человека в государстве. Для многих важно ориентироваться в характеристиках оружия и в том, какие военные образования существуют в украинской армии и сколько человек в них входит. О том, сколько людей в дивизии, фактам ICTV рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
Что такое дивизия
Александр Коваленко объяснил, что дивизия – это тактическое соединение в различных видах вооруженных сил (родах войск), управляемое штабом дивизии. В состав дивизии в сухопутных войсках могут входить несколько полков или бригад, отдельных батарей, дивизионов и различных подразделений боевого и тылового обеспечения.
В военно-воздушных силах дивизия состоит из эскадр и авиакрыл, а на флоте – из отдельных кораблей и военно-морских бригад и дивизионов.
Тактическое объединение нескольких дивизий уже образует входящий в состав армии корпус.
Сколько человек в дивизии: численность
По словам военного эксперта, количество личного состава в дивизии зависит от функционала и многих других параметров.
Различают несколько типов дивизий:
- пехотные (стрелковые, мотострелковые, моторизованные);
- механизированные;
- танковые;
- воздушно-десантные;
- воздушно-штурмовые;
- артиллерийские;
- ракетные и т.д.
– Общее количество личного состава может быть от шести до 25 тысяч военных, что зависит от вида и назначения дивизии, – объяснил Александр Коваленко.
Дивизии в составе ВСУ
После распада СССР в 1991 году на территории Украины дислоцировались:
- три общевойсковые и две танковые армии;
- армейский корпус;
- четыре воздушные армии;
- отдельная армия противовоздушной обороны;
- 43-я ракетная армия стратегических ядерных сил СССР.
В состав этих военных формирований входили 22 дивизии:
- танковые – 2;
- мотострелковые – 13;
- артиллерийские – 3;
- ракетные – 4.
Как пояснил военный эксперт, после провозглашения Украиной независимости произошло постепенное сокращение количества вооруженных сил. В результате уменьшился личный состав дивизий и в дальнейшем они были превращены в меньшие соединения.
– По состоянию на 2024 год в составе Вооруженных сил Украины нет таких тактических соединений, как дивизия. Все они перешли в формат бригад, из которых образуются корпуса, – рассказал Александр Коваленко.