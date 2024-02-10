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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 10 февраля 2024 года – ситуация на фронте

Війна в Україні

За прошедшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 10 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 10 февраля 2024

Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024

Потери РФ на 10 февраля 2024

  • личного состава – около 394 270 (+980),
  • танков ‒ 6 394 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 942 (+21),
  • артиллерийских систем – 9 459 (+24),
  • реактивных систем залпового огня – 981,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 666,
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 325,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 235 (+26),
  • крылатых ракет ‒ 1 881,
  • кораблей (катеров) ‒ 24,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 579 (+28),
  • специальной техники – 1 512 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 41 ОМБр

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
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