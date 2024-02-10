Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 10 февраля 2024 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 10 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 10 февраля 2024
Потери РФ на 10 февраля 2024
- личного состава – около 394 270 (+980),
- танков ‒ 6 394 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 11 942 (+21),
- артиллерийских систем – 9 459 (+24),
- реактивных систем залпового огня – 981,
- средств противовоздушной обороны ‒ 666,
- самолетов – 332,
- вертолетов – 325,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 235 (+26),
- крылатых ракет ‒ 1 881,
- кораблей (катеров) ‒ 24,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 579 (+28),
- специальной техники – 1 512 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: 41 ОМБр
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