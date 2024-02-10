Карта боевых действий на 10 февраля 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 10 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 10 февраля 2024

Потери РФ на 10 февраля 2024

личного состава – около 394 270 (+980),

танков ‒ 6 394 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 11 942 (+21),

артиллерийских систем – 9 459 (+24),

реактивных систем залпового огня – 981,

средств противовоздушной обороны ‒ 666,

самолетов – 332,

вертолетов – 325,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 235 (+26),

крылатых ракет ‒ 1 881,

кораблей (катеров) ‒ 24,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 579 (+28),

специальной техники – 1 512 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 41 ОМБр

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