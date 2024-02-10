Ликвидация последствий атаки Харькова, изменения в Силах обороны и отставка Новак: главные новости 10 февраля

10 февраля в Украине были озвучены важные кадровые решения – был изменен состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Также президент Владимир Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Весь день продолжалась ликвидация последствий удара дронами по Харькову, во время которого погибли семь человек, еще 57 получили ранения.

Есть новости и на международной арене. Так, после скандала, связанного с противоречивым решением о помиловании, президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку.

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Обстрел Харькова

Весь сегодняшний день спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по Харькову, произошедшей вечером 9 февраля. Россия обстреляла город с помощью беспилотников Shahed-136/131.

Следствием российской агрессии стал массированный пожар. Он вспыхнул после ударов дронов по нефтебазе — топливо из одного из резервуаров смешалось со снегом и потекло по улице жилого сектора. Из-за этого 15 жилых домов частного сектора выгорело дотла.

В одном из частных жилых домов из-за пожара погибла вся семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей — семи, четырех лет и семимесячные мальчики.

Всего эта атака унесла жизни 7 человек. Тела всех семи погибших уже обнаружили. Число пострадавших достигло 57.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских беспилотников на Харьков, отметив, что террор не может оставаться безнаказанным и без справедливого ответа. Он добавил, что террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь.

Удар по Херсонщине

Утром 10 февраля РФ ударила по селу Велетенское Херсонского района, из-за чего был поврежден жилой дом, в котором проживала целая семья. 52-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Ее пожилые родители – ранены.

У 77-летнего отца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию. У 72-летней матери – обломочные ранения.

Изменение Ставки и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский соответствующими указами изменил состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, из состава Ставки и СНБО выведен Валерий Залужный, который был на должности главкома ВСУ и присоединился к ней Александр Сырский.

Из персонального состава СНБО выведена экс-министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Кроме того, Зеленский согласовал кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Заместителями Главнокомандующего ВСУ Сырского стали:

полковник Вадим Сухаревский будет отвечать за беспилотные системы и развитие применения БПЛА;

полковник Андрей Лебеденко будет отвечать за инновации, именно за технологический компонент армии и боевых систем.

Заместителями начальника Генштаба Баргилевича стали:

бригадный генерал Владимир Горбатюк – оперативная работа, работа штабов, планирование, управление;

бригадный генерал Алексей Шевченко – логистика, максимальное качество логистики в нашей армии;

бригадный генерал Михаил Драпатый – подготовка и качественная тренировка военных.

Также сегодня Кабинет министров принял решение об увольнении с должности первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Он может стать новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.

САУ Цезарь от Франции

После телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном стало известно, что Франция передаст Украине САУ Цезарь.

— Спасибо за создание Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снарядов к ним, — проинформировал глава государства.

Пакет помощи Украине от США

Сенат США продолжил дебаты по законопроекту HR 815, содержащему пакет помощи Украине, Израилю и предусматривающему финансирование других приоритетов национальной безопасности на сумму $95,3 млрд.

За рассмотрение законопроекта HR 815 по сути, в рамках которого Украина должна получить пакет помощи на $60,06 млрд, проголосовали 64 сенатора (необходимое количество голосов – 51).

Против было 19 сенаторов.

Как говорит посол Украины в США Оксана Маркарова, официально зарегистрировано 70 проектов поправок к HR 815.

– Держим кулаки и продолжаем активную коммуникацию с сенаторами, – добавила Оксана Маркарова.

Ситуация на украинско-польской границе

Сегодня в 11:30 закончилась акция протеста перед пунктом пропуска Шегини – Медика. Там возобновили движение грузовиков.

Сейчас въезда в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

Отставка президента Венгрии

После скандала, связанного с противоречивым решением о помиловании, президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке.

– Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей — это наш общий долг, — сказала Новак.

Она извинилась перед всеми, кого могла оскорбить своим решением и добавила: Сегодня я слагаю с себя полномочия президента.

Парламент в течение 30 дней после окончания полномочий предыдущего президента должен избрать нового главу Венгрии.

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