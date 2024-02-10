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В начале войны гостила у бабушки: из оккупации вернули малолетнего ребенка

дитина біженка
Фото: УНИАН

При участии Минреинтеграции с временно оккупированной территории Запорожской области вернули малолетнего ребенка. В декабре 2023 года его мама Мария обратилась в министерство за помощью.

Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

Известно, что на начало войны девочка гостила у своих бабушки и дедушки. А после вторжения России семья уже не могла уехать, потому что бабушка тяжело болела. Перевозить женщину также не было возможности. Забирать же девочку самостоятельно родителям было рискованно.

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Когда бабушки не стало, Мария обратилась за помощью в возвращении дочери.

После почти двух лет девочка с родителями снова объединилась. Возвращение происходило в рамках проекта Путь домой.

В Минреинтеграции отмечают, что совместными усилиями с Украинской сетью за права ребенка удалось вернуть 56 детей.

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В начале войны гостила у бабушки: из оккупации вернули малолетнего ребенка

25 января сообщалось, что Украине удалось вернуть еще двух несовершеннолетних, которых россияне депортировали в Краснодарский край.

Источник: Минреинтеграции
Война в Украине, Евакуація, Запорожская область
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