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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины – глава Минобороны Нидерландов

Кайса Оллонгрен

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула важность продолжать военную помощь Украине. Об этом сообщает NOS.

По ее словам, когда речь идет об обычных вооружениях, обучение и запасные части, не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины и ее важно продолжать.

– Я думаю, что мы эволюционировали в том, как это делаем. Мы начали поставлять из наших собственных запасов, а теперь делаем это в сотрудничестве с другими странами и отраслями, потому что нам также нужно было поддерживать наши запасы, — сказала она.

Оллонгрен подчеркнула, что от военной поддержки выиграет не только Украина, но и безопасность Нидерландов.

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— Мы не сидим здесь в безопасности за дамбами. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это также может повлиять на нас, — пояснила она.

Глава оборонного ведомства отметила, что Нидерландам важно выделять достаточно денег на оборону.

С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды предоставили Украине военной поддержки на сумму €2,63 млрд.

В конце января стало известно, что Нидерланды согласовали новый пакет помощи для Украины стоимостью €122 млн.

Из них €87 млн будет направлено на закупку артиллерийских снарядов для Сил обороны на фронте, €25 млн — на закупку вооружения через Международный фонд Украины и еще €10 млн – на усиление кибербезопасности украинских государственных ведомств.

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Источник: NOS

Сриншот: Arnews

Война в Украине, Нидерланды, Украина
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