Не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины – глава Минобороны Нидерландов
Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула важность продолжать военную помощь Украине. Об этом сообщает NOS.
По ее словам, когда речь идет об обычных вооружениях, обучение и запасные части, не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины и ее важно продолжать.
– Я думаю, что мы эволюционировали в том, как это делаем. Мы начали поставлять из наших собственных запасов, а теперь делаем это в сотрудничестве с другими странами и отраслями, потому что нам также нужно было поддерживать наши запасы, — сказала она.
Оллонгрен подчеркнула, что от военной поддержки выиграет не только Украина, но и безопасность Нидерландов.
— Мы не сидим здесь в безопасности за дамбами. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это также может повлиять на нас, — пояснила она.
Глава оборонного ведомства отметила, что Нидерландам важно выделять достаточно денег на оборону.
С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды предоставили Украине военной поддержки на сумму €2,63 млрд.
В конце января стало известно, что Нидерланды согласовали новый пакет помощи для Украины стоимостью €122 млн.
Из них €87 млн будет направлено на закупку артиллерийских снарядов для Сил обороны на фронте, €25 млн — на закупку вооружения через Международный фонд Украины и еще €10 млн – на усиление кибербезопасности украинских государственных ведомств.
Источник: NOS
Сриншот: Arnews