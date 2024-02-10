Не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины – глава Минобороны Нидерландов

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула важность продолжать военную помощь Украине. Об этом сообщает NOS.

По ее словам, когда речь идет об обычных вооружениях, обучение и запасные части, не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины и ее важно продолжать.

– Я думаю, что мы эволюционировали в том, как это делаем. Мы начали поставлять из наших собственных запасов, а теперь делаем это в сотрудничестве с другими странами и отраслями, потому что нам также нужно было поддерживать наши запасы, — сказала она.

Оллонгрен подчеркнула, что от военной поддержки выиграет не только Украина, но и безопасность Нидерландов.

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— Мы не сидим здесь в безопасности за дамбами. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это также может повлиять на нас, — пояснила она.

Глава оборонного ведомства отметила, что Нидерландам важно выделять достаточно денег на оборону.

С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды предоставили Украине военной поддержки на сумму €2,63 млрд.

В конце января стало известно, что Нидерланды согласовали новый пакет помощи для Украины стоимостью €122 млн.

Из них €87 млн будет направлено на закупку артиллерийских снарядов для Сил обороны на фронте, €25 млн — на закупку вооружения через Международный фонд Украины и еще €10 млн – на усиление кибербезопасности украинских государственных ведомств.

Источник: NOS

Сриншот: Arnews

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