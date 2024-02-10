Россияне совершили четыре неудачных штурма позиций Сил обороны на левобережье Днепра
Российские оккупанты не оставляют своего намерения выбить украинские подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины в Telegram-канале.
Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается контрбатарейная борьба.
Враг совершил четыре неудачных штурма и, понеся значительные потери, отошел на свои исходные позиции.
Как отмечается в сводке, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов и продолжают наносить авиационные удары.
Также на боевом дежурстве находится шесть кораблей вражеского российского флота, в том числе пять в Черном море и один — в Азовском. Там добавили, что ракетоносители заведены в пункты базирования.
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.