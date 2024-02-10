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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне совершили четыре неудачных штурма позиций Сил обороны на левобережье Днепра

Россияне совершили четыре неудачных штурма позиций Сил обороны на левобережье Днепра
Фото: УНИАН

Российские оккупанты не оставляют своего намерения выбить украинские подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается контрбатарейная борьба.

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Враг совершил четыре неудачных штурма и, понеся значительные потери, отошел на свои исходные позиции.

Как отмечается в сводке, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов и продолжают наносить авиационные удары.

Также на боевом дежурстве находится шесть кораблей вражеского российского флота, в том числе пять в Черном море и один — в Азовском. Там добавили, что ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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