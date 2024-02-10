Температура была такой, что тело превратилось в пепел: для опознания погибших в Харькове провели ДНК-тест

Российская атака ударными беспилотниками по Харькову 9 февраля привела к гибели в одном из частных домов семьи из пяти человек: мамы, папы и трех ребят — 7 и 4 лет, а также младенца в возрасте 10 месяцев.

Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Хронология событий

Он сообщил, что в течение ночной атаки РФ по Харькову государством-агрессором были убиты трое детей этой ночью в Харькове. Всего в настоящее время 7 погибших и 3 раненых.

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Речь идет о двух погибших семьях: одна семья из двух человек, другая — из пяти.

— В одном доме сразу пять трупов. Семья. Сгорели заживо. Сейчас устанавливаем всех пострадавших людей. Предварительно среди погибших дети 4 и 7 лет и младенец. В другом сгоревшем доме двое погибших взрослых, — сообщил он.

Он объясняет, что после обстрела произошла утечка топлива, который смешался со снегом и растекся по улице.

Семья в огненной ловушке

— Пожар загорелся в 15 домах. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома. Тело мужчины в коридоре дома, мама с детьми пыталась спастись в ванной. Где тело младенца, пока не знаем. Идут поиски, — написал он.

Он сообщил, что правоохранители контактируют с родственниками погибшей семьи, а также отбирают образцы ДНК для анализа.

Позже он сообщил, что следователи нашли все семь тел погибших.

— Семья сгорела заживо. Старшему Леше было семь лет, среднему Михаилу — четыре года, младший — Павел, ему было десять месяцев. Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Когда семья побежала прятаться, возле дома уже горели две машины и топливо, — написал Болвинов.

По его словам, все семеро оказались в огненной ловушке.

— Предварительно установили, что старший и младший мальчики были возле мамы. А средний Михаил всегда бегал за папой. Мужчина вероятно, потерял сознание первым, а малый — забился в угол, сам в кухне. Там мы его и нашли. Мать с двумя другими сыновьями пыталась спастись в ванной, держала детей в объятиях, — написал он.

Впоследствии Болвинов сообщил, что установить тело младенца на месте невозможно.

— Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел. На месте судебный эксперт — медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу, — сообщил он.

Начальник следствия полиции Харьковщины предполагает, что во время пожара “мать держала детей, обнимая и прижимая к груди”.

Работа в морге

Позже он сообщил, что следователи и криминалисты закончили работу в морге с телами погибших и отобрали все образцы ДНК.

— Для опознания погибшей пары образец ДНК предоставил их сын. Во время атаки он был на связи с матерью и попросил родителей бежать прятаться. Но выжить им не удалось, — пишет Болвинов.

Также он сообщил, что правоохранители ждут из Черкасской области образцы ДНК родного брата погибшей 35-летней женщины, матери троих детей.

Дроны прилетели из РФ

Начальник следствия добавляет, что специалисты уже завершили осмотр уничтоженных домов на месте атаки РФ, а сейчас продолжается работа на территории нефтебазы, где ищут обломки вражеских дронов.

— Установили, что произошла детонация трех БПЛА типа Shahed 131/136, которые прилетели из России. На месте эпицентров взрывов уже нашли остатки смертоносного вражеского оружия. Это фрагменты фюзеляжа и крыльев, элементы системы наведения и навигации, разъемы электросетей, части управления, — сообщил он.

Ночная атака по Харькову

Россия атаковала Харьков в ночь на 10 февраля. Атаки начались еще в 22:46 9 февраля.

В общем россияне били по городу не менее 10-ю ударными дронами Shahed-136/131. При этом восемь дронов силы противовоздушной обороны уничтожили.

Впрочем, два дрона все же смогли обойти средства украинской ПВО. Удары пришлись по нефтебазе.

По предварительной информации, в результате российских ударов погибло 7 человек. Сообщалось о гибели по меньшей мере двух семей. Количество пострадавших возросло до 57.

Кроме того, 15 жилых частных домов сгорели дотла.

Фото: Сергій Болвінов

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