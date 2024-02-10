Террор не может оставаться безнаказанным: Зеленский об атаке дронов по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских беспилотников на Харьков, которая унесла жизни семерых мирных жителей.

Глава государства отметил, что реальность всегда говорит больше, чем любые слова.

– Прошлой ночью из-за пожара после удара Shahed в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самому маленькому — Павлу – было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь, были убиты из-за российского безумия, — написал Зеленский в Telegram.

Он добавил, что жертвами вражеской атаки стала еще одна семья — муж и жена. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Сейчас спасательная операция на месте в Харькове продолжается. Президент сказал, что удалось спасти четырех человек, среди них один ребенок. Десятки людей эвакуированы.

Также привлечены все необходимые службы, а каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Зеленский подчеркнул, что террор не может оставаться безнаказанным без справедливого ответа. Он добавил, что террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь.

Удар по Харькову 9 февраля

В ночь на 10 февраля в Харькове после взрывов в результате удара беспилотниками Shahed-136/131 погибли семь человек. По состоянию на 15:00 известно, что количество пострадавших достигло 57.

В одном из частных домов при пожаре погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей, которым четыре, семь лет и семь (по данным полиции, десять) месяцев.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

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