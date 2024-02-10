Украине до принятия помощи от США хватит средств на 2 месяца – Арахамия

США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню. Именно на этот период нашему государству хватит ресурсов.

Об этом в интервью Report заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности, — отметил он.

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Арахамия об финансировании мобилизации

По его мнению, финансирования новых волн мобилизации не состоится без демобилизации, так как на оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы.

— В этом вопросе у нас также есть союзники. Во время подготовки к контрнаступлению у нас было более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других зарубежных странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран, — отметил Арахамия.

Также он утверждает, что Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, так как ситуация с внешним финансированием достаточно сложная.

— Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины, — рассказал Арахамия.

Он добавил, что там внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей.

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