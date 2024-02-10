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Потери РФ на 10 февраля: ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 980 российских оккупантов.

Такие данные обнародовали утром 10 февраля в Генеральном штабе ВСУ.

Таким образом, на 717-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 394 тыс.

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Потери РФ на 10 февраля 2024 року

  • личного состава – около 394 270 (+980),
  • танков ‒ 6 394 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 942 (+21),
  • артиллерийских систем – 9 459 (+24),
  • реактивных систем залпового огня – 981,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 666,
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 325,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 235 (+26),
  • крылатых ракет ‒ 1 881,
  • кораблей (катеров) ‒ 24,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 579 (+28),
  • специальной техники – 1 512 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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