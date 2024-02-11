Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
В ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину дронами Шахед, которые отбивали в девяти регионах. Прозвучали взрывы в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской областей.
На сайте Офиса президента обнародован ряд указов, касающихся увольнений и назначений командующих войсками Вооруженных сил Украины.
В то же время под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, которые пытаются захватить город уже долгое время.
Что произошло в Украине и мире за сутки 11 февраля 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.
- Атака дронами по Украине
- Кадровые изменения в ВСУ
- Бои за Авдеевку
- Блокада границы с Польшей
- Деньги от Японии на восстановление
Атака дронами по Украине
В ночь на 11 февраля российские войска запустили по Украине 45 ударных беспилотников Шахед из районов Балаклавы и мыса Чауда — Крым.
По информации Воздушных сил ВСУ, в результате боевой работы уничтожено 40 дронов в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.
В частности, прозвучали взрывы в Киеве во время воздушной тревоги. Дроны направлялись в сторону столицы с западного направления. По данным КГВА, все дроны уничтожили еще на подступах к городу.
В то же время в результате атаки дронов в Николаеве ранен мужчина и вспыхнул пожар на открытой территории объекта инфраструктуры. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что повреждены административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.
Кадровые изменения в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые касаются увольнений и назначений командующих войсками ВСУ. Среди них:
- командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ — уволен Максим Миргородский, назначен Игорь Скибюк;
- командующий Силами территориальной обороны ВСУ — назначен Игорь Плахута;
- командующий Сухопутными войсками ВСУ — назначен Александр Павлюк;
- командующий Объединенными силами ВСУ — уволен Сергей Наев, назначен Юрий Содоль.
Бои за Авдеевку
Ситуация под Авдеевкой остается очень напряженной, так как российские оккупанты пытаются зайти в город со всех сторон, однако Силы обороны Украины не дают им такой возможности. В то же время армия РФ намерена захватить Новомихайловку и другие территории.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский отметил, что к штурмовым пехотным группам РФ чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Среди них — свежие силы, которые вступили в бой.
Блокада границы с Польшей
На границе с Украиной польские фермеры заблокировали движение грузовиков на двух КПП. Среди них: Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Гребенное. С 12 февраля протестующие могут перекрыть движение еще на двух пропускных пунктах.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что напротив Ягодина на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидало 700 грузовиков, а напротив Равы-Русской около 400 транспортных средств.
Деньги от Японии на восстановление
Япония может выделить 15,8 млрд иен (ориентировочно $106 млн) на восстановление Украины в семи сферах, пострадавших в результате полномасштабной войны России.
Деньги направят на улучшение инфраструктуры и разминирование украинских территорий.
По данным иностранных журналистов, стороны договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении Украины и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на конференции, которая запланирована 19 февраля в Токио.