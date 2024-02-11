Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля

В ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину дронами Шахед, которые отбивали в девяти регионах. Прозвучали взрывы в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской областей.

На сайте Офиса президента обнародован ряд указов, касающихся увольнений и назначений командующих войсками Вооруженных сил Украины.

В то же время под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, которые пытаются захватить город уже долгое время.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 11 февраля 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Атака дронами по Украине

В ночь на 11 февраля российские войска запустили по Украине 45 ударных беспилотников Шахед из районов Балаклавы и мыса Чауда — Крым.

По информации Воздушных сил ВСУ, в результате боевой работы уничтожено 40 дронов в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В частности, прозвучали взрывы в Киеве во время воздушной тревоги. Дроны направлялись в сторону столицы с западного направления. По данным КГВА, все дроны уничтожили еще на подступах к городу.

В то же время в результате атаки дронов в Николаеве ранен мужчина и вспыхнул пожар на открытой территории объекта инфраструктуры. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что повреждены административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.

Кадровые изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые касаются увольнений и назначений командующих войсками ВСУ. Среди них:

командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ — уволен Максим Миргородский, назначен Игорь Скибюк;

командующий Силами территориальной обороны ВСУ — назначен Игорь Плахута;

командующий Сухопутными войсками ВСУ — назначен Александр Павлюк;

командующий Объединенными силами ВСУ — уволен Сергей Наев, назначен Юрий Содоль.

Бои за Авдеевку

Ситуация под Авдеевкой остается очень напряженной, так как российские оккупанты пытаются зайти в город со всех сторон, однако Силы обороны Украины не дают им такой возможности. В то же время армия РФ намерена захватить Новомихайловку и другие территории.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский отметил, что к штурмовым пехотным группам РФ чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Среди них — свежие силы, которые вступили в бой.

Блокада границы с Польшей

На границе с Украиной польские фермеры заблокировали движение грузовиков на двух КПП. Среди них: Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Гребенное. С 12 февраля протестующие могут перекрыть движение еще на двух пропускных пунктах.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что напротив Ягодина на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидало 700 грузовиков, а напротив Равы-Русской около 400 транспортных средств.

Деньги от Японии на восстановление

Япония может выделить 15,8 млрд иен (ориентировочно $106 млн) на восстановление Украины в семи сферах, пострадавших в результате полномасштабной войны России.

Деньги направят на улучшение инфраструктуры и разминирование украинских территорий.

По данным иностранных журналистов, стороны договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении Украины и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на конференции, которая запланирована 19 февраля в Токио.

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