Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
Срочно
Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Племянник погиб, крестнику оторвало часть ноги: Данилов о потерях в семье во время войны
ТЦК разрешили работать круглосуточно — решение Кабмина
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля

Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
Фото: Факти ICTV

В ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину дронами Шахед, которые отбивали в девяти регионах. Прозвучали взрывы в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской областей.

На сайте Офиса президента обнародован ряд указов, касающихся увольнений и назначений командующих войсками Вооруженных сил Украины.

В то же время под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, которые пытаются захватить город уже долгое время.

Сейчас смотрят

Что произошло в Украине и мире за сутки 11 февраля 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Атака дронами по Украине

В ночь на 11 февраля российские войска запустили по Украине 45 ударных беспилотников Шахед из районов Балаклавы и мыса Чауда — Крым.

По информации Воздушных сил ВСУ, в результате боевой работы уничтожено 40 дронов в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В частности, прозвучали взрывы в Киеве во время воздушной тревоги. Дроны направлялись в сторону столицы с западного направления. По данным КГВА, все дроны уничтожили еще на подступах к городу.

В то же время в результате атаки дронов в Николаеве ранен мужчина и вспыхнул пожар на открытой территории объекта инфраструктуры. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что повреждены административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 11 февраля 2024

Фото: Александр Сенкевич

Кадровые изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые касаются увольнений и назначений командующих войсками ВСУ. Среди них:

  • командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ — уволен Максим Миргородский, назначен Игорь Скибюк;
  • командующий Силами территориальной обороны ВСУ — назначен Игорь Плахута;
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ — назначен Александр Павлюк;
  • командующий Объединенными силами ВСУ — уволен Сергей Наев, назначен Юрий Содоль.
Читайте также
Герой Украины, побывавший в самых горячих точках: биография командующего Объединенными силами Содоля
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля

Бои за Авдеевку

Ситуация под Авдеевкой остается очень напряженной, так как российские оккупанты пытаются зайти в город со всех сторон, однако Силы обороны Украины не дают им такой возможности. В то же время армия РФ намерена захватить Новомихайловку и другие территории.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 11 февраля 2024

Фото: Генштаб ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский отметил, что к штурмовым пехотным группам РФ чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Среди них — свежие силы, которые вступили в бой.

Блокада границы с Польшей

На границе с Украиной польские фермеры заблокировали движение грузовиков на двух КПП. Среди них: Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Гребенное. С 12 февраля протестующие могут перекрыть движение еще на двух пропускных пунктах.

Читайте также
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
вантажівки на кордоні

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что напротив Ягодина на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидало 700 грузовиков, а напротив Равы-Русской около 400 транспортных средств.

Деньги от Японии на восстановление

Япония может выделить 15,8 млрд иен (ориентировочно $106 млн) на восстановление Украины в семи сферах, пострадавших в результате полномасштабной войны России.

Деньги направят на улучшение инфраструктуры и разминирование украинских территорий.

По данным иностранных журналистов, стороны договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении Украины и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на конференции, которая запланирована 19 февраля в Токио.

Читайте также
Замена Залужного Сырским, кадровые изменения в армии и украинский Ланцет: эксперт оценил события войны за неделю
Війна в Україні

атака дронами, Бої в Авдіївці, Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, українські військові, Япония
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Атака дронов по Павлограду: в двух районах области перебои со светом и водой
Дрони Shahed
Это не конкурс красоты: Ходжес оценил смену главнокомандующего в Украине на Сырского
Бен Ходжес Годжес
В Харькове раздаются взрывы: что известно
Вибухи в Україні, війна
С начала года сбито уже 359 Шахедов: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Атака дронов в 9 областях, новые командующие в ВСУ и бои на фронте: новости 11 февраля
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь