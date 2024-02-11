Бои за Авдеевку: оккупанты подкрепляют штурмовиков бронегруппами

Ситуация под Авдеевкой напряженная, но контролируемая, оккупанты пытаются любой ценой и как можно быстрее захватить город, а также Новомихайловку и утраченные ими прошлым летом территории.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

— К штурмовым пехотным группам враг все чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен, в частности, и наши свежие силы, вступившие в бой, — объяснил он.

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По его данным, за сутки бойцы ОСУВ Таврия ликвидировали 458 оккупантов и 25 единиц военной техники врага, не считая БпЛА.

— Среди уничтоженной или поврежденной техники — 9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Также взлетел в воздух склад боеприпасов. Уничтожен еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА различных типов, — уточнил Тарнавский.

Также в ВСУ насчитали 25 авиационных и 2 ракетных удара, 663 артобстрела и 57 штурмов со стороны российских оккупационных войск.

Авдеевка на карте 11 февраля 2024 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине можно проследить, где ведутся бои, а на карте воздушных тревог в Украине посмотреть, где сейчас угроза атаки врага.

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