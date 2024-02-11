Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что замена высшего военного руководства в Украине стала непростым решением для президента Владимира Зеленского.

Генерал Валерий Залужный, покинувший пост главнокомандующего ВСУ, был эффективным командующим, которого уважали солдаты, общество и западные союзники.

— Однако президент отвечает за все, и это его прерогатива — особенно в демократическом обществе: иметь на позиции командующего, который, по его мнению, дает Украине наибольший шанс на победу, — считает Ходжес.

Именно поэтому, продолжает отставной офицер армии Соединенных Штатов, украинский лидер выбрал генерал-полковника Александра Сырского. По мнению генерала, назначение Сырского станет “неприятным сюрпризом” для оккупантов на поле боя.

— Это не конкурс красоты и не соревнование за популярность. Президент выбрал офицера, которого считает более уместным для этой фазы войны. Он (Сырский — Ред.) боец, он имеет опыт, он крутой. И я думаю, что россияне совсем не рады видеть во главе Вооруженных сил Украины еще одного выдающегося командующего, — резюмировал Ходжес.

Назначение Сырского новым главнокомандующим ВСУ

8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность генерала-полковника Александра Сырского.

Перед этим глава государства провел десятки разговоров с командирами разного уровня.

Зеленский отметил, что в армии должна быть выстроена действенная система ротаций, а за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений Госпогранслужбы, где существует такая система.

Также, по словам президента, нужно очевидное повышение качества обучения воинов — только обученные солдаты на первой линии.

Источник : Генштаб ВСУ

