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Это не конкурс красоты: Ходжес оценил смену главнокомандующего в Украине на Сырского

Бен Ходжес Годжес
Фото: Getty Images

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес признает, что замена высшего военного руководства в Украине стало непростым решением для президента Владимира Зеленского, но уместным на этой фазе войны.

Генерал Валерий Залужный, покинувший пост главнокомандующего ВСУ, был эффективным командующим, которого уважали солдаты, общество и западные союзники.

— Однако президент отвечает за все, и это его прерогатива — особенно в демократическом обществе: иметь на позиции командующего, который, по его мнению, дает Украине наибольший шанс на победу, — считает Ходжес.

Именно поэтому, продолжает отставной офицер армии Соединенных Штатов, украинский лидер выбрал генерал-полковника Александра Сырского.

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— Это не конкурс красоты и не соревнование на популярность. Президент выбрал командующего, которого считает более уместным для этой фазы войны. Он (Сырский — прим.) боец, он имеет опыт, он крутой и я думаю, что россияне совсем не рады видеть во главе Вооруженных Сил Украины еще одного выдающегося командующего, — резюмировал Ходжес.

Назначение Сырского новым главнокомандующим

8 февраля президент Зеленский подписал указы, согласно которым снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность генерала-полковника Александра Сырского.

Перед этим глава государства провел десятки разговоров с командирами разного уровня.

Зеленский отметил, что в армии должна быть выстроена действенная система ротаций, а за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений Госпогранслужбы, где существует такая система.

Также, по словам президента, нужно очевидное повышение качества обучения воинов — только обученные солдаты на первой линии.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в структуре ВСУ создается новый род сил — Силы беспилотных систем.

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Источник: Генштаб ВСУ
Бен Ходжес, Война в Украине, Александр Сырский
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