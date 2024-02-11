Карта боевых действий на 11 февраля 2024 года — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений, враг нанес три ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2024 года:

Обстановка в Украине на 11 февраля 2024 года:

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

Сейчас смотрят

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Терны, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 35 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены две атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери РФ в войне на 11 февраля 2024 года:

личного состава — около 395 200 (+930) человек,

танков — 6406 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 11956 (+14) ед,

артиллерийских систем — 9475 (+16) ед,

РСЗО — 981 ед,

средств ПВО — 666 ед,

самолетов — 332 ед,

вертолетов — 325 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22) ед,

крылатых ракет — 1881 ед,

кораблей/катеров — 24 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) ед,

специальной техники — 1513 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.