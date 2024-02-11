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Марта Бондаренко, редактор ленты

Почти все дроны сбили мобильные огневые группы: Игнат рассказал подробности ночной атаки

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Во время ночной атаки дронов-камикадзе Shahed-136/131 почти все вражеские цели сбили мобильные огневые группы, что является очень хорошим показателем.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Обычно противник атакует Украину 20-25 беспилотниками ночью или днем. Сегодня россияне запустили 45 дронов — это серьезная атака, отметил Юрий Игнат.

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Шахеды запускали волнами с двух направлений. Двигались беспилотники теми маршрутами, которые разведывали накануне.

По словам Юрия Игната, из тех пяти беспилотников, которые не в статистике сбитых, несколько не долетели до своих целей в результате определенных обстоятельств. Спикер отметил, что это очень хороший результат боевой работы.

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Дрони Shahed

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук отмечает хорошую работу всех подразделений Сил обороны. К сбиванию дронов-камикадзе привлекаются все рода войск: и Воздушные силы, и мобильные огневые группы, и Государственная пограничная служба, и подразделения Национальной полиции.

— Очень не простая цель — Шахед. Но благодаря совместным усилиям имеем хороший результат. К сожалению, таких показателей нельзя достичь, когда идет атака дронов в прифронтовых зонах, ведь времени на сбивание мало. Кроме того, мобильные огневые группы имеют ограниченный радиус действия для сбивания, — подчеркнул Юрий Игнат.

В Госпогранслужбе сообщили, что сегодня ночью мобильным огневым группам пограничников Одесского пограничного отряда удалось “снять” с неба два вражеских БпЛА. Еще один Шахед сбили военнослужащие Херсонского отряда.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Дрони, Шахеди
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