Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ

Крепкий военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Владимир Цема-Бурсов, который до большой войны при росте 191 см весил 95 кг, за 20 месяцев российского плена потерял 38 кг.

На фото до и после плена украинца невозможно узнать.

История Владимира Цемы-Бурсова

Несколько дней назад в интервью изданию Свои.City мужчина рассказал свою историю.

Сейчас смотрят

До полномасштабного вторжения РФ он с женой и маленькой дочкой жил в Мариуполе.

Сначала работал музыкантом, а также на круизных лайнерах, а с ноября 2019 года – артистист оркестра в 56 бригаде.

24 февраля 2022 года как раз был на дежурстве. Затем бригаду переместили в одно из зданий на территории металлургического комбината имени Ильича.

В апреле во время попытки прорыва на подконтрольные Украине территории военный вместе с побратимами попал в плен.

Сначала их привезли в Еленовскую колонию, где пережили избиения и пытки, а через несколько дней оказался в Суходольске на Луганщине. Впоследствии самолетом их переправили еще в какую-то тюрьму.

Говорит, что в ночь обмена проснулся от матов и лязга ключей, потом его и еще трех человек из камеры, где было восемь человек, вызвали, посадили в автозаки и повезли на аэродром, откуда самолетом они прилетели в Белгород, а дальше — автобусами в Сумскую область.

— Сейчас я на лечении в одном из медучреждений на Полтавщине. Состояние моего здоровья намного хуже, чем я ожидал. У меня, как говорится, “целый букет” болезней, среди которых хронический гастрит в стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — болезнь пищеварительной системы человека, хронический простатит на стадии ремиссии и т. п., — рассказал он.

Самый большой обмен пленными за время войны

3 января Украина вернула 230 военнослужащих и гражданских из российского плена.

Среди освобожденных — защитники Мариуполя, острова Змеиный, а также украинские защитники, которые были на заводе Азовсталь.

Фото: instagram.com/united24.media

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.