Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Подоляк объяснил причину увольнения Залужного
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ

Крепкий военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Владимир Цема-Бурсов, который до большой войны при росте 191 см весил 95 кг, за 20 месяцев российского плена потерял 38 кг.

На фото до и после плена украинца невозможно узнать.

ВІйськовий Володимир Цема-Бурсов після полону
Фото: instagram.com/united24.media
ВІйськовий Володимир Цема-Бурсов до полону
Фото: instagram.com/united24.media
ВІйськовий Володимир Цема-Бурсов після полону
ВІйськовий Володимир Цема-Бурсов до полону

История Владимира Цемы-Бурсова

Несколько дней назад в интервью изданию Свои.City мужчина рассказал свою историю.

Сейчас смотрят

До полномасштабного вторжения РФ он с женой и маленькой дочкой жил в Мариуполе.

Сначала работал музыкантом, а также на круизных лайнерах, а с ноября 2019 года – артистист оркестра в 56 бригаде.

24 февраля 2022 года как раз был на дежурстве. Затем бригаду переместили в одно из зданий на территории металлургического комбината имени Ильича.

В апреле во время попытки прорыва на подконтрольные Украине территории военный вместе с побратимами попал в плен.

Сначала их привезли в Еленовскую колонию, где пережили избиения и пытки, а через несколько дней оказался в Суходольске на Луганщине. Впоследствии самолетом их переправили еще в какую-то тюрьму.

Говорит, что в ночь обмена проснулся от матов и лязга ключей, потом его и еще трех человек из камеры, где было восемь человек, вызвали, посадили в автозаки и повезли на аэродром, откуда самолетом они прилетели в Белгород, а дальше — автобусами в Сумскую область.

— Сейчас я на лечении в одном из медучреждений на Полтавщине. Состояние моего здоровья намного хуже, чем я ожидал. У меня, как говорится, “целый букет” болезней, среди которых хронический гастрит в стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — болезнь пищеварительной системы человека, хронический простатит на стадии ремиссии и т. п., — рассказал он.

Читайте также
Пережили пытки, есть проблемы с ногами: в каком состоянии после плена РФ 230 украинцев
звільнені з полону українці

Самый большой обмен пленными за время войны

3 января Украина вернула 230 военнослужащих и гражданских из российского плена.

Среди освобожденных — защитники Мариуполя, острова Змеиный, а также украинские защитники, которые были на заводе Азовсталь.

Фото: instagram.com/united24.media

Война в Украине, звільнені з полону, Мариуполь, Обмін полоненими, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С начала года сбито уже 359 Шахедов: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
С достоинством прошли сложные времена: экс-командующий ОС Наев отреагировал на свое увольнение
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
Замена Залужного Сырским, кадровые изменения в армии и украинский Ланцет: эксперт оценил события войны за неделю
Війна в Україні
Герой Украины, побывавший в самых горячих точках: биография командующего Объединенными силами Содоля
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
Ситуация на фронте осложнится, если Запад не нарастит поставки оружия – Данилов
Олексій Данілов
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Минус 38 кг: как выглядит украинский военный после 20 месяцев в плену РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь